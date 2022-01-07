北京2新冠疫苗上市 已生產50億支

北京第十五屆人民代表大會第五次會議6日開幕。北京市市長陳吉寧作政府工作報告時指出，北京去年率先實現兩個新冠疫苗上市，累計生產新冠疫苗50億支，為全球抗疫作出重要貢獻。

陳吉寧表示，去年，北京建設國際科技創新中心，高精尖產業發展駛入快車道。其中包括不斷提升新一代信息技術、醫藥健康「雙引擎」帶動作用：加強集成電路全產業鏈布局，北京成為全國半導體領域最重要的科技創新和產業集聚區；主動作為、高效協同，率先實現兩個新冠疫苗上市，大陸國內首個特效抗體藥研製成功，累計生產新冠疫苗50億支。

加快國際科技創新中心建設、構築創新驅動發展新優勢，是今年北京市政府的工作任務之一。陳吉寧指出，北京將大力促進高精尖產業能級躍升，加強戰略謀畫，布局一批帶動性強的重大前沿產業項目和產業服務平台。進一步做強新一代信息技術、醫藥健康「雙引擎」，推動集成電路、人工智能、通信等領域「卡脖子」技術實現新突破，加快新型細胞治療、基因編輯等生物前沿技術突破和轉化應用，加速創新藥、高端醫療器械產業化進程。

陳吉寧提出，北京要全面建設高水平人才高地。圍繞創新鏈、產業鏈，加快集聚一批戰略科學家和敢闖「無人區」的領軍人才、創新團隊，加強青年人才培養；圍繞高精尖產業急需領域，實施校企聯合培養卓越工程師計畫；加快引進項目經理、技術經紀人等多層次人才。