瑞雪迎春 北京冬奧高鐵列車亮相

聯合報 / 記者黃雅慧／綜合報導
北京冬奧列車亮相，將在1月21日至3月16日的冬奧運輸期間開行，每日安排開行40對運輸方案。（新華社）
北京冬奧列車亮相，將在1月21日至3月16日的冬奧運輸期間開行，每日安排開行40對運輸方案。（新華社）

北京冬奧會量身定制的新型奧運版復興號智能動車組，6日在北京京張高鐵亮相。京張高鐵為冬奧會及冬殘奧會提供運輸自1月21日至3月16日止，共計55天。

據新華社報導，北京冬奧列車時速350公里自動駕駛，列車發車、運行、停車、車門開閉全自動，甚至可精準預測各類故障。同時外觀採用「瑞雪迎春」塗裝，智能媒體車廂內還有高鐵移動主題郵局、無障礙設施應用、人性化客艙設計、燈光調節智能化與「雪之夢」多語言服務等。列車還搭配世界上首個時速350公里高鐵5G超高清演播室。

北京冬奧列車編組8輛，設商務、一等、二等、媒體車廂，其中5號車廂為多功能車廂，設置媒體工作區，可實現5G高清賽事直播。1、4、8號車廂其中一端設置滑雪器材存放櫃，4號車廂還設置了輪椅存放區、無障礙衛生間及站台補償器。

6日也同步開通崇禮太子城至崇禮段高鐵。中國鐵路北京局集團有限公司相關負責人介紹，崇禮鐵路太子城至崇禮段正線全長約15.8公里。作為服務保障2022年北京冬奧會四座車站之一的崇禮站，距崇禮城區僅6公里，與已使用的太子城站相比，更方便旅客乘車出行。

線路施工單位中鐵十六局崇禮鐵路項目常務副經理張雨表示，約14.4公里的和平、崇禮兩座隧道為太崇段重難點控制性工程。團隊創新採16項先進工藝施工，大幅提高隧道開挖和施工質量。

通車後，崇禮鐵路太崇段連通了2022年北京冬奧會雪上項目主要比賽地張家口崇禮區和太子城冬奧村兩大核心區，為2022年北京冬奧會提供重要的交通保障。

北京冬奧 車廂 高鐵

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