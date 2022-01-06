快訊

月底768萬人二劑滿三個月 黃立民：接種要快但難度高

繼水果後盯上活魚！陸暫停我2家養殖場進口 檢驗措施升級

聽新聞
test
0:00 / 0:00

西安市衛健委主任 向流產孕婦鞠躬道歉

聯合報 / 記者林宸誼╱即時報導
西安市衛健委主任劉順智6日向流產孕婦鞠躬道歉。圖／大陸央視網微博
西安市衛健委主任劉順智6日向流產孕婦鞠躬道歉。圖／大陸央視網微博

西安持續封城之際，日前卻傳出「孕婦在高新醫院門口等待2小時後流產」事件，引發輿論撻伐，西安市衛生健康委主任劉順智6日表示，該起事件屬責任事故，他並起身向該名患者鞠躬道歉。

中新社報導，劉順智在新冠肺炎疫情防控工作新聞發布會說：「在這裡，我代表市衛生健康委對這位患者深深地道歉，對疫情防控期間特殊人群就醫通道不順暢、工作要求落不到位表示深深的道歉。」

劉順智表示，該事件發生後，經省市衛生健康委組織專家調查，高新醫院存在分診識別不精準、專科介入不及時、流程處置不高效、應急預案不充分等問題，該起事件屬責任事故。

劉順智表示，下一步，西安市衛生健康委進一步做好市民的醫療服務保障工作，對定點醫院加強監督和業務指導，督促指導醫院優化就診流程，開通綠色通道，擴充診療範圍等，全力保障民眾疫情防控期間的就醫需要。

疫情 孕婦

延伸閱讀

「不死於病毒，就不算死亡」西安版封城日記的荒謬哭與喊

掩耳「到零」西安封城後又封口 禁傳播「負面新聞」

阻斷疫情傳播鏈 西安咸陽國際機場暫停國際客運航線

西安咸陽國際機場宣布暫停國際客運航線 原因不明

相關新聞

「不死於病毒，就不算死亡」西安版封城日記的荒謬哭與喊

「這是2022年的西安，還是2020年的武漢...？」中國西安的疫情封城已經邁入兩週，儘管西安市政府對於嚴密管控自鳴得意，但全城禁足之下的生活感受卻是與官方溫差極大。截至6日為止，西安單日確診數仍在二位數浮動，先前設下的「社會面清零」沒有達成，但官方仍急著宣布「確診數下降就是基本成功」。然而在表面護航防疫政策的背後，封城以來接連傳出的民眾病危無法醫治、孕婦無法就診而流產的悲劇——也在巨大壓力下，被公開證實全是真實存在的已發慘案——屢屢挫敗西安官方試圖扭轉的抗疫形象，社群輿論就在解封遙遙無期的焦慮下陷入「誰才有資格代表西安人？」的全中國罵戰。

百年黨慶領誦員馮琳 獲保研復旦打臉花瓶批評

去年7月1日中共百年黨慶，天安門前共青團員和少先隊員代表們集體致獻詞領誦員之一馮琳，聲音自信洪亮、笑容陽光，引發關注。近...

搭地鐵被摸屁股 霸氣女對色狼「打3分鐘巴掌」：再摸試看看

搭地鐵遇上「鹹豬手」（色狼），不少女生可能因為恐懼而默不作聲，但近日有網友拍下一條短片，見到一名女生非常大力的賞一名男子巴掌，更指摘對方「摸我屁股」、「再摸一個啊！」

香港民政局長遭隔離檢疫 林鄭月娥：特別失望

香港民政事務局局長徐英偉日前參加一個大型生日派對曾接觸Omicron初步確診者，已被安排前往竹篙灣檢疫中心接受隔離檢疫。...

西安市衛健委主任 向流產孕婦鞠躬道歉

西安持續封城之際，日前卻傳出「孕婦在高新醫院門口等待2小時後流產」事件，引發輿論撻伐，西安市衛生健康委主任劉順智6日表示...

西安確診病例每日百例以下 鍾南山：西安疫情出現拐點

中國工程院院士鍾南山6日表示，西安此輪疫情的拐點應該已經出現，最高的時候是一天172例確診病例，昨天是63例，一直在往下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。