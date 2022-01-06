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西安市衛健委主任 向流產孕婦鞠躬道歉
西安持續封城之際，日前卻傳出「孕婦在高新醫院門口等待2小時後流產」事件，引發輿論撻伐，西安市衛生健康委主任劉順智6日表示，該起事件屬責任事故，他並起身向該名患者鞠躬道歉。
中新社報導，劉順智在新冠肺炎疫情防控工作新聞發布會說：「在這裡，我代表市衛生健康委對這位患者深深地道歉，對疫情防控期間特殊人群就醫通道不順暢、工作要求落不到位表示深深的道歉。」
劉順智表示，該事件發生後，經省市衛生健康委組織專家調查，高新醫院存在分診識別不精準、專科介入不及時、流程處置不高效、應急預案不充分等問題，該起事件屬責任事故。
劉順智表示，下一步，西安市衛生健康委進一步做好市民的醫療服務保障工作，對定點醫院加強監督和業務指導，督促指導醫院優化就診流程，開通綠色通道，擴充診療範圍等，全力保障民眾疫情防控期間的就醫需要。
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