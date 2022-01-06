西安市衛健委主任 向流產孕婦鞠躬道歉

「這是2022年的西安，還是2020年的武漢...？」中國西安的疫情封城已經邁入兩週，儘管西安市政府對於嚴密管控自鳴得意，但全城禁足之下的生活感受卻是與官方溫差極大。截至6日為止，西安單日確診數仍在二位數浮動，先前設下的「社會面清零」沒有達成，但官方仍急著宣布「確診數下降就是基本成功」。然而在表面護航防疫政策的背後，封城以來接連傳出的民眾病危無法醫治、孕婦無法就診而流產的悲劇——也在巨大壓力下，被公開證實全是真實存在的已發慘案——屢屢挫敗西安官方試圖扭轉的抗疫形象，社群輿論就在解封遙遙無期的焦慮下陷入「誰才有資格代表西安人？」的全中國罵戰。

2022-01-06 17:32