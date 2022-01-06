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西安確診病例每日百例以下 鍾南山：西安疫情出現拐點
中國工程院院士鍾南山6日表示，西安此輪疫情的拐點應該已經出現，最高的時候是一天172例確診病例，昨天是63例，一直在往下降。因為西安採取了極嚴格的防控措施，「現在看是奏效的」。
據陸媒央視新聞報導，鍾南山受訪時做上述表示。
不過，中國工程院院士張伯禮在去年12月底時判斷，一般來說，疫情需要一個周期或一個半周期才能判斷何時能出現拐點，大約20天才能「看出分曉」，且完全有可能在2022年1月下旬控制住當地疫情。
西安從1月3日至5日疫情病例都在百例以下，分別是3日的95例，4日的35例，5日的63例。
從去年西安爆發疫情乃至12月23日封城，西安從12月25日至今年1月2日疫情均超過百例。
昨日西安官方宣佈，西安「社會面基本實現清零」，達到解除封控條件的社區，經過評估後，逐步有序予以解封。
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