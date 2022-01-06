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小一生忘帶試卷回家父親花2小時手繪 網民大讚「全能爸爸」
中國大陸浙江義烏市某小學一年級學生涵涵，周一（3日）收拾書包時發現自己忘記將數學試卷帶回家做。在他不知所措之際，爸爸楊春光竟決定為他手繪一份試卷，製成品出爐後更獲不少網友大讚。
媽媽于女士稱，涵涵前幾天參加學校舉辦的元旦晚會，因為太高興就忘記將試卷帶回家。由於當時天色已晚，丈夫遂決定去附近同學家中拍下試卷再打印。然而，同學已在試卷上寫好答案，「爸爸想着，那就畫出來吧」。
當日傍晚6時20分，涵涵爸爸就在房間內「閉關」，用硬幣、間尺、筆，一題一題將試卷畫出來，完工時已經是晚上8時半。手繪試卷非常工整，就連每條「鬧鐘題目」的鬧鐘時間刻度也清清楚楚。
于女士表示，丈夫在育兒方面非常有耐心，「平時我們分工，一人帶一天，但睡前故事、輔導作業這種需要耐心的活，基本都是爸爸幹的」。平時兒子在手抄報紙、海報任務，都由丈夫陪伴完成。
爸爸楊春光表示，手繪試卷時才發現小學一年級的試卷並不容易，有幾題自己都差點被難住，但涵涵只花15分鐘就寫好答案，「他說上課的時候，老師都講過這些知識點了。所以爸爸辛苦畫了2小時，他只用了15分鐘」。
雖然是「手繪2小時，答題15分鐘」，但楊春光稱自己在手繪試卷時，也了解到近階段兒子的學習重點，相信後續能夠有針對性地輔導兒子做功課，「也不是沒有收穫的」。
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文章授權轉載自《香港01》
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