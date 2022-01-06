搭地鐵被摸屁股 霸氣女對色狼「打3分鐘巴掌」：再摸試看看
搭地鐵遇上「鹹豬手」（色狼），不少女生可能因為恐懼而默不作聲，但近日有網友拍下一條短片，見到一名女生非常大力的賞一名男子巴掌，更指摘對方「摸我屁股」、「再摸一個啊！」
事發於1月4日中國大陸南京地鐵內，據陸媒《九派新聞》短片可見，女生表現激動連番施以正手、反手、來回打這名男子巴掌，還不斷怒說：「再摸一個給我看看！」據目擊者表示：「打耳光三分鐘肯定是有的……那個男的一直低著頭，護著臉，也不敢抬頭，也沒有回答那女的問題。」
警方不追究女生
對於女生打色狼巴掌，大部份網友都讚好，有人指是勇氣的表現，更是正當防衛，「希望女孩子們遇到這種人，不要覺得可恥或者不好意思，直接上去打！」但亦有少數網友認為抓住色狼求助就好，應由警方處理。
南京警方經調查後表示，陳某某（男，32歲）在地鐵列車車廂內，以手摸對方臀部的方式，對楊某（化姓，女，27歲）實施猥褻。楊某隨即對陳某某進行呵斥並打其耳光，並將其扭送報警。陳某某因猥褻他人被行政拘留；楊某涉嫌毆打他人，但其毆打行為由陳某某的違法行為引起，未造成嚴重後果，依法對其不予處罰。
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