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北京冬奧「瑞雪迎春」列車 京張高鐵亮相

聯合報 / 記者黃雅慧／即時報導
北京冬奧列車身披「瑞雪迎春」塗裝，6日在京張高鐵亮相。圖／取自人民網
北京冬奧列車身披「瑞雪迎春」塗裝，6日在京張高鐵亮相。圖／取自人民網

北京冬奧會量身定制的新型奧運版復興號智能動車組，6日在北京京張高鐵亮相。列車身披「瑞雪迎春」塗裝，時速350公里自動駕駛。京張高鐵為冬奧會及冬殘奧會提供運輸服務時間自1月21日起至3月16日止，共計55天

據新華社報導，北京冬奧列車時速350公里自動駕駛，列車發車、運行、停車、車門開閉全自動，甚至可以精準預測各類故障。同時外觀採用「瑞雪迎春」塗裝，列車智能媒體車廂內還有高鐵移動主題郵局、無障礙設施應用、人性化客艙設計、燈光調節智能化與「雪之夢」多語言服務等。此外，列車還搭配世界上首個時速350公里高鐵5G超高清演播室。

北京冬奧列車編組8輛，定員564人，設商務、一等、二等、媒體車廂，其中5號車廂為多功能車廂，設置媒體工作區，可實現5G高清賽事直播。而1、4、8號車廂其中一端設置滑雪器材存放櫃，4號車廂還設置了輪椅存放區、無障礙衛生間及站台補償器。

北京冬奧 車廂 高鐵

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