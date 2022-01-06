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西安咸陽國際機場宣布暫停國際客運航線 原因不明

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
圖為元旦當天，西安市永寧門一帶封城下的空拍景象。繼上個月國內航班停飛後，如今又傳出西安咸陽國際機場所有國際航班也已暫停。新華社
圖為元旦當天，西安市永寧門一帶封城下的空拍景象。繼上個月國內航班停飛後，如今又傳出西安咸陽國際機場所有國際航班也已暫停。新華社

據新華社微博消息，從西安咸陽國際機場等多個渠道獲悉，經中國民用航空局批准，自1月5日起，西安咸陽機場國際客運航線暫停運營，恢復時間另行通知。但報導並未說明西安暫停國際航線的原因為何，西安近日疫情已有趨緩跡象。

陝西省疾控中心早前完成的137例當地本土病例的全基因測序，發現都與去年12月4日巴基斯坦入境航班報告的境外輸入病例高度同源。

為控制疫情，西安咸陽國際機場上個月23日就已停飛所有大陸國內航班。

陜西省衛生健康委副主任馬光輝5日表示，通過大規模核酸檢測篩查發現社會面隱匿感染者，並將密切接觸者、次密切接觸者等風險人員管控到位，才能切斷疫情傳播鏈，達到陜西全省特別是西安市「社會面清零」的目標。

西安市疾控中心副主任陳志軍解釋，「社會面清零」就是已經不存在社區面的疫情傳播，之後的新增病例都是在隔離者當中發現的。在實現「社會面清零」後，西安市的封閉式管理狀態也有望逐步解除。

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