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貨車衝破護欄掛在峭壁3天才脫困 司機：嚇到差點尿褲子
又是導航惹禍？據湖北楚天都市報旗下新媒體《極目新聞》報導，以險峻著稱的山西省長治市平順縣掛壁公路，日前有一輛疑似誤闖的大貨車意外衝出公路護欄，車頭一半就懸掛在陡峭的懸崖邊三天才被拉回路面。
這輛大貨車司機回憶稱，他當時嚇到「差點尿褲子」了。
拍攝驚險影片的吳姓男子表示，他自駕旅遊，元旦上午8時許在這段公路上就看到這輛貨車懸掛在那裡了，「上面的人下不來，下面的人上不去。」
吳姓男子稱，為了將貨車從懸崖邊拖離，他的朋友開來越野車，配合三輛鏟車，終於在1月3日下午4時左右將這輛貨車拉回大路上，「幸好車上兩個人沒有受傷。」
吳姓男子表示，南太行以掛壁公路出名，但掛壁公路一般難以通行貨車。「這裡是南太行的掛壁公路旅遊路線，最多就能過個長度6米8的卡車。」
據描述，這輛貨車載滿了玉米種子，司機應該沒有設置貨運導航，或是想抄近路才來到這條路上。「加上1日當天道路有積雪，可能是在這裡打滑才衝了出去。」
《極目新聞》聯繫上這輛貨車司機，他表示，自己是跟著導航走的，剛開始路很寬，但到掛壁公路的時候就過不去了。他見狀便想倒車，但由於此處是下坡路，加上後面車廂頂著岩壁了，倒車未果反而溜車，導致車頭伸出懸崖外。
這名司機說，「當車頭探出去的時候，心想自己完蛋了。但等了一會後，發現車並沒有繼續滑動，我便打開車門跳了下來。」下車後觀察了一會，發現車沒有繼續下滑跡象，便把副駕駛座上的同伴也救了出來。
山西平順縣交警大隊表示，這輛貨車已經被拖離掛壁公路，該路段已恢復通行，「不過大車還是不能走這裡。」
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