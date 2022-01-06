杭州飛行員匿名資助貧困生7年後刪聯繫方式：任務完成了，忘記我

西南民族大學一名大四學生近日通過內地媒體，尋找連續7年資助自己上學的杭州飛行員，並稱上周六（1日）收到對方6000元（人民幣，下同）資助金後，便被刪除微信好友，無法取得聯繫。

據官媒《人民日報》報道，這名飛行員最終在媒體的幫助下被找到，至於為何刪除自己資助過的學生的聯繫方式，他表示，「我做好自己的事情就好了，不能給他們心理造成負擔。」

家住貴州黔東的謝洋（化名）目前在西南民族大學就讀大四，謝洋的父親長年在外打工、母親則在家務農，家中還有一個妹妹，一家人的生活較為拮据。

謝洋說，7年前還在讀高一的自己，偶遇了徒步遊的「冰哥」，在與自己和家人閒聊後得知自己家境困難，「冰哥」便決定資助自己上學。謝洋在7年期間曾多次收到對方的資助，最多一次有8000元，讀大學期間每年還會兩次收到「冰哥」的助學金。至於「冰哥」的個人信息，謝洋說，「我們只知道他是杭州的，是一名飛行員。」

今年1月1日，「冰哥」向謝洋轉賬6000元助學金，並稱「我的任務完成了」、「一輩子的路很長，我資助你上學並不求回報，只是你讓我看到了我小時候的自己，讓我於心不忍……我很開心看到你即將畢業走向社會，但我也希望你記住，走出大學校園，你面對的是另一個世界，這個世界也許不會再有人幫助你，需要你自己去拼，去搏。等到你畢業的時候，忘記有人幫過你這回事，保護好自己，照顧好自己。」

謝洋表示自己與家人想當面向「冰哥」表達感謝時，被「冰哥」婉拒，之後還發現自己的微信聯繫方式被對方刪除。謝洋說，「可是這種恩情怎麼能忘？我真的很想讓大家都知道浙江有一位英雄，我心目中的英雄。」

最終，「冰哥」在經過媒體的幫忙找尋下被找到。據了解，「冰哥」今年32歲，出生在福建一個偏遠縣城，從小跟著奶奶長大，家庭並不富裕。2013年，他來到杭州工作。「冰哥」說，在自己的成長過程中，也遇到過一位好心大哥幫助。幫完之後，對方就刪除了聯系方式，之前只說了一句，希望他在有能力時，能夠幫助別人。

「冰哥」表示，自己先後資助了七八位學生，其中有一位考入了清華大學，「我做好自己的事情就好了，不給他們心理造成負擔。等大四快畢業的時候，就刪除聯系方式，也的確沒人再聯系過我，這是第一個。」「冰哥」又說，希望他們能免受異樣眼光，自信面對人生。

兩人對話截圖(閃電新聞)

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文章授權轉載自《香港01》