快訊

冬吃蘿蔔不用看醫生！「平民人參」抗癌、穩血糖、止咳化痰

跨年夜歌友會近千人 金嗓館主認防疫不嚴：只有噴酒精

聽新聞
test
0:00 / 0:00

杭州飛行員匿名資助貧困生7年後刪聯繫方式：任務完成了，忘記我

香港01 / 撰文： 孫聖然
示意圖／ingimage
示意圖／ingimage

西南民族大學一名大四學生近日通過內地媒體，尋找連續7年資助自己上學的杭州飛行員，並稱上周六（1日）收到對方6000元（人民幣，下同）資助金後，便被刪除微信好友，無法取得聯繫。

據官媒《人民日報》報道，這名飛行員最終在媒體的幫助下被找到，至於為何刪除自己資助過的學生的聯繫方式，他表示，「我做好自己的事情就好了，不能給他們心理造成負擔。」

家住貴州黔東的謝洋（化名）目前在西南民族大學就讀大四，謝洋的父親長年在外打工、母親則在家務農，家中還有一個妹妹，一家人的生活較為拮据。

謝洋說，7年前還在讀高一的自己，偶遇了徒步遊的「冰哥」，在與自己和家人閒聊後得知自己家境困難，「冰哥」便決定資助自己上學。謝洋在7年期間曾多次收到對方的資助，最多一次有8000元，讀大學期間每年還會兩次收到「冰哥」的助學金。至於「冰哥」的個人信息，謝洋說，「我們只知道他是杭州的，是一名飛行員。」

今年1月1日，「冰哥」向謝洋轉賬6000元助學金，並稱「我的任務完成了」、「一輩子的路很長，我資助你上學並不求回報，只是你讓我看到了我小時候的自己，讓我於心不忍……我很開心看到你即將畢業走向社會，但我也希望你記住，走出大學校園，你面對的是另一個世界，這個世界也許不會再有人幫助你，需要你自己去拼，去搏。等到你畢業的時候，忘記有人幫過你這回事，保護好自己，照顧好自己。」

謝洋表示自己與家人想當面向「冰哥」表達感謝時，被「冰哥」婉拒，之後還發現自己的微信聯繫方式被對方刪除。謝洋說，「可是這種恩情怎麼能忘？我真的很想讓大家都知道浙江有一位英雄，我心目中的英雄。」

最終，「冰哥」在經過媒體的幫忙找尋下被找到。據了解，「冰哥」今年32歲，出生在福建一個偏遠縣城，從小跟著奶奶長大，家庭並不富裕。2013年，他來到杭州工作。「冰哥」說，在自己的成長過程中，也遇到過一位好心大哥幫助。幫完之後，對方就刪除了聯系方式，之前只說了一句，希望他在有能力時，能夠幫助別人。

「冰哥」表示，自己先後資助了七八位學生，其中有一位考入了清華大學，「我做好自己的事情就好了，不給他們心理造成負擔。等大四快畢業的時候，就刪除聯系方式，也的確沒人再聯系過我，這是第一個。」「冰哥」又說，希望他們能免受異樣眼光，自信面對人生。

兩人對話截圖(閃電新聞)
兩人對話截圖(閃電新聞)

延伸閱讀：

涼茶王老吉推「百家姓」版包裝似假貨　網民：讓山寨的無路可走

炒股靠風水？　券商研究員用天干地支預測A股　監管部門斥不科學

文章授權轉載自《香港01》

微信 福建 人民幣 清華大學

相關新聞

西安咸陽國際機場宣布暫停國際客運航線 原因不明

據新華社微博消息，從西安咸陽國際機場等多個渠道獲悉，經中國民用航空局批准，自1月5日起，西安咸陽機場國際客運航線暫停運營...

貨車衝破護欄掛在峭壁3天才脫困 司機：嚇到差點尿褲子

又是導航惹禍？據湖北楚天都市報旗下新媒體《極目新聞》報導，以險峻著稱的山西省長治市平順縣掛壁公路，日前有一輛疑似誤闖的大...

杭州飛行員匿名資助貧困生7年後刪聯繫方式：任務完成了，忘記我

西南民族大學一名大四學生近日通過內地媒體，尋找連續7年資助自己上學的杭州飛行員，並稱上周六（1日）收到對方6000元（人民幣，下同）資助金後，便被刪除微信好友，無法取得聯繫。

八國航班禁入香港 林鄭：第五波疫情一觸即發

香港周三 (1月5日) 宣布8日起，將禁止8國的航班赴港，禁令為期2周。這8個國家包含英國丶美國丶澳大利亞丶加拿大丶法國丶菲律賓丶印度丶巴基斯坦。原因是變種病毒奧密克戎 (Omicron) 持續在全球多國肆虐。

西安「孕婦流產事件」惹眾怒 相關責任人遭處分

大陸因疫情防控作為失當影響民眾就醫權益的傳聞不斷，陝西省西安市近日就發生一起孕產婦因此流產的事件，引發輿論撻伐，相關責任...

大陸單日新增新冠確診再度破百 河南疫情快速升溫

據大陸國家衛健委通報，1月5日，中國大陸報告新增新冠肺炎確診病例189例。其中境外輸入病例57例，本土病例132例。當天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。