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西安「孕婦流產事件」惹眾怒 相關責任人遭處分

聯合報 / 記者黃雅慧／即時報導
西安高新醫院相關責任人因為孕婦流產事件被處理。（截圖自網易視頻）
西安高新醫院相關責任人因為孕婦流產事件被處理。（截圖自網易視頻）

大陸因疫情防控作為失當影響民眾就醫權益的傳聞不斷，陝西省西安市近日就發生一起孕產婦因此流產的事件，引發輿論撻伐，相關責任人已於5日分別受到處分。

4日，一名自稱孕婦家屬的西安民眾在微博表示，一位懷八個月身孕的準媽媽，因核酸檢驗問題無法即時入院就診，被迫站在醫院大門外等待2個多小時，最終不幸流產。此一事件傳出後，引起大陸民眾憤慨。

在「孕婦流產」事件引發社會嚴厲批判後，西安市政府才公開表態，任何醫院都不得以疫情防控為由影響患者就診。為平息民怨，西安還特別對於急危重症等患者和孕產婦開通服務電話、綠色通道，提供專門的診療服務。

5日，經陝西省、西安市衛生健康委組織專家調查，認定這起事件為一起「責任事故」。據瞭解，涉及此事的西安高新醫院已對相關責任人作出處理，包括總經理范郁會被停職，門診部、醫務部相關責任人被免職。相關公職負責人員也給予黨內警告處分。

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