八國航班禁入香港 林鄭：第五波疫情一觸即發

香港周三 (1月5日) 宣布8日起，將禁止8國的航班赴港，禁令為期2周。這8個國家包含英國丶美國丶澳大利亞丶加拿大丶法國丶菲律賓丶印度丶巴基斯坦。原因是變種病毒奧密克戎 (Omicron) 持續在全球多國肆虐。

香港特首林鄭月娥5日在記者會上坦言，香港疫情正處於再次爆發的邊緣。過去24小時，香港疫情急遽惡化，港府已緊急召開內部會議，認定香港的第五波疫情一觸即發。

除了禁止8國航班入境兩周外，林鄭月娥也宣布，自1月7日零時起，香港的餐廳在晚間6點後禁止內用，酒吧丶健身中心丶夜店丶美容院丶按摩中心丶麻將館等15類場所也將關閉14天。香港境內的所有大型活動，包含香港單車節，也將全數取消。港府還下令一艘載有3700人的游輪回港接受檢測，因為當中有9人被認為是奧密克戎確診者的密切接觸者。

法新社在報導中稱，這些限制將對香港的經濟帶來新一波的沖擊，因為香港一直透過嚴格的邊境管制將確診病例壓低，但此策略也使香港居民形同於與世隔絕。截至1月4日晚間，香港通報了114個奧密克戎的確診病例，其中一個小社區的疫情被追蹤到國泰航空的工作人員，這也引發港府頒布最新的疫情防控措施。

同日，香港政府的新冠專家顧問袁國勇在接受電台節目訪問時表示，香港的社區已形成隱形傳播煉，技術上來說，香港的第五波疫情已開始，所以他呼籲港府考慮要求學校停課以及縮短內用時間。

袁國勇也強調，香港的疫苗接種率仍太低，根據Our World Data，截至1月3日完整接種疫苗的人數只有62.5%。他警告，不願接種疫苗的長者和慢性病患者一旦感染新冠病毒，香港的死亡個案便會增加，港府別無選擇。在那之前，港府1月4日宣布，從2月24日起，香港市民至少要接種一劑疫苗才能進入餐廳丶酒店丶政府場所和學校等地方。

港媒報導，港府宣布消息後，香港多個疫苗接種中心都出現人潮。林鄭月娥5日也表示，目前香港持續上升的新冠個案，會影響到香港與中國政府商討已久的通關一事，她表示香港市民應該必須多等一段時間，香港與中國的往來才會恢復正常。

林鄭月娥說：「現在只需要我們速戰速決，能在很短的時間遏抑傳播，我們就能重啟那些工作。無論大家在農歷新年可以出街丶做生意，我們也都可以與內地盡早啟動有關於兩地人員正常的往來。」

(綜合報導)

© 2022年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】