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寧波累計本土確診29例 官方指社區基本清零

中央社 / 台北5日電

中國浙江省政府今晚通報，寧波市北侖區本輪COVID-19疫情累計有本土確診29例，目前已經基本完成社區「清零」。但因為有地方發生進口水果檢測陽性事件，因此仍要加強進口物品防控。

浙江日報報導，浙江晚間召開疫情防控工作新聞發布會通報，根據北侖區最新全員核酸篩查結果，目前該區已基本完成社區「清零」，疫情傳播擴散風險總體可控。但仍需保持高度警惕，嚴防疫情外溢。

會上表示，當前，疫情防控形勢仍然嚴峻複雜，特別是隨著春節臨近，人員流動性和集聚性不斷增加，「外防輸入、內防反彈」的任務艱巨，要堅持落實各項防控措施。

會上通報，浙江個別地方發生了進口水果檢測陽性事件，要加強進口物品裝卸儲運、生產加工、銷售經營等全鏈條管理和預防性消毒，嚴防疫情經物流管道由境外傳入。

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