馬桶硫化氫爆表夫婦雙雙中毒亡 房東被訴喊冤：我也是受害者

上海寶山區一對「95後」的年輕夫婦兩年多前在出租屋的廁所內離奇死亡，事件經查為硫化氫中毒，馬桶內硫化氫爆表，然而其來源卻成謎。事後家屬以生命權糾紛為由起訴房東，案件周二（4日）下午再次開庭。對於責任，房東則指他也是受害者，此前多年從未出現過案中情況，並質疑「是天災還是人禍，就算是權威機構也查不出」。

事緣2019年8月11日下午2時40分許，24歲的曹道軍及其23歲的妻子江彩鳳在楊行鎮某出租屋的廁所內被發現昏迷，經搶救無效下午宣告不治。司法鑑定科學研究院鑑定二人死因符合吸入硫化氫氣體中毒。而死者家屬甚至一度懷疑二人為他人所害並報警，只是上海市公安局寶山分局審查後認為無犯罪事實，遂對家屬提出控告的「投放危險物質案」決定不予立案。

據悉，硫化氫為無色窒息性氣體，濃度低時有臭雞蛋味，高時氣味則由於嗅覺神經被麻痺而會消失。當空氣中含200ppm的硫化氫時，人體吸入5至8分鐘即可引起中毒；含1000ppm至1500ppm時更可短時間內死亡。極重度中毒時，人可吸入1至2口後便瞬間倒地停止呼吸，呈「電擊樣」。雖然硫化氫常集中在下水道底部、污水井底部、化糞池等通風不好之處，但專家指這通常不至於引起中毒，「用硫酸等清洗劑去沖洗馬桶，遇到鐵質管道和管道內其他物質，也會產生硫化氫。但高濃度的硫化氫，應該是有大量的反應物」。

馬桶內硫化氫爆表，然而其來源卻成謎。圖／取自紅星新聞

2020年7月9日，女方死者家屬以生命權糾紛為由正式向上海市寶山區人民法院起訴房東胡某，請求法院判令房東胡某賠償包括死亡補償金、喪葬費等各項損失共計約99餘萬元人民幣，法院受理並在當年8月2日首次開庭。

家屬的起訴理由為案發時，屋內馬桶放水開關被按下後，硫化氫迅速爆表，但整個單元進行檢測後，卻僅在涉案房屋與其樓下房屋檢測出了硫化氫。2019 年11月5日，消防、房管、公安等部門組成的聯合調查組認為硫化氫的來源由酸性雨水、颱風攪動、居民沖洗馬桶、事故馬桶由於水封較低存在缺陷四個因素綜合造成。

家屬認為，胡某作為出租人，出租房屋時應確保房屋處於安全使用狀態，同時應對其出租的房屋的設備負有維護、修繕、管理使其適於居住使用的責任。而代理律師表示，上述因素中，導致死者死亡根本原因在於涉事馬桶存在水封較低的缺陷致毒氣外洩，且事前已有租客曾反映過馬桶過於陳舊，水封存在問題，但房東卻置之不理，沒有及時維修，最終引致悲劇。

不過胡某則不認同指控，指他們老街坊住了20多年都還好好的，以前從未出現過這種情況。他強調自己也是受害者，並質疑死者生前從事乾貨、奶茶生意，或許是他們在房間放置了什麼東西，引發反應，「是天災還是人禍，就算是權威機構也查不出」。

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文章授權轉載自《香港01》