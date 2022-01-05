傳西安一孕婦無法就診流產 官方急推就醫綠色通道

大陸西安因疫情「封城」，網路傳出一名孕婦近日因核酸檢驗問題無法入院，站在醫院大門外等待2個多小時不幸流產。西安市5日召開發布會指出，任何醫院不得以疫情防控為由影響患者就診，對於急危重症、血液透析、腫瘤放化療等患者和孕產婦，開通服務電話、綠色通道，提供診療服務。不過，大陸網友仍罵聲一片。

據@陝西發布消息指出，5日下午，西安市召開新冠肺炎疫情防控工作記者會表示，針對民眾關心的醫療服務保障問題，為防止就醫過程中交叉感染，西安市對隔離點、封控區、管控區需要緊急就醫的人員，安排專車「點對點」送至定點醫院就醫，並閉環接回。其他人員持48小時核酸陰性證明，自行前往全市正常開診的醫院就診，任何醫院不得以疫情防控為由影響患者就診。

會上強調，對於急危重症、血液透析、腫瘤放化療等患者和孕產婦，開通服務電話、綠色通道，提供診療服務。

不過，大陸網友對西安政府的「補救」感到憤怒，顯然對此並不埋單，有網友表示，「亡羊補牢，為時已晚。」也有網友指出，「一次疫情，暴露了許多問題。差距不小，好好改進吧。」還有網友批評，「為什麼一定要付出慘痛代價才改？西安市政府的工作前瞻性和預見性到哪裡去了？」

有網友4日發文稱，西安一名孕婦1日晚上8點多在西安高新醫院，由於核酸問題無法入院，在門口等待期間孕婦大出血，8個月大的嬰兒流產。隨後西安高新醫院總經理表示，該孕婦目前正在進行手術後的恢復；該院院長則表示，目前陝西省市衛健委正在調查此事。同時，陝西婦聯回應已上報領導，正在了解調查。