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桃機清潔員再傳3例確診 桃市府出面這樣回應

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封城13天 西安宣布將逐步解封

中央社 / 台北5日電
中國陝西省西安市官方宣布，5日新增35個COVID-19確診病例都在封控區、隔離點，「社會面基本實現清零」；達到解除條件的社區，經評估後，逐步有序予以解封。圖為4日，工作人員在西安火車站候車大廳內進行消毒殺菌。（中新社提供）中央社
中國陝西省西安市官方宣布，5日新增35個COVID-19確診病例都在封控區、隔離點，「社會面基本實現清零」；達到解除條件的社區，經評估後，逐步有序予以解封。圖為4日，工作人員在西安火車站候車大廳內進行消毒殺菌。（中新社提供）中央社

中國西安市已因COVID-19疫情封城13天，當地官方宣布，今天新增35個病例都在封控區、隔離點，「社會面基本實現清零」；達到解除條件的社區，經評估後，逐步有序予以解封。

據央視新聞APP，西安市5日下午召開疫情防控新聞發布會。會議指出，1月4日早上9時起，又在全市範圍內開展了新一輪核酸篩查，篩查共發現5例，其中2例在封控區、3例在管控區（均為居家隔離人員），另有集中隔離點發現20名陽性病例。

會議聲稱，從近3輪核酸篩查的情況看，病例總量呈現下降趨勢，都是在隔離管控人員和封控、管控區域發現的，「社會面基本實現清零，疫情蔓延勢頭得到有效遏制」。

西安市政府在會上通報，對封控、管控區域和集中隔離人員，認真分析研判，達到解除條件的，經評估後，逐步有序予以解封，共同創建無疫小區。這也是解封的重要依據。

據西安新聞網官方微博，西安官方強調，隔離管控是阻斷疫情隱匿傳播、實現「社會面清零」的關鍵措施，而實現「社會面清零」則是後續實施降級管控、恢復社會秩序的必備條件，所以還需要大家暫時繼續堅守嚴格遵守各項防控措施。

據報導，截至4日，西安全市正在集中隔離的有4萬2000餘人。

截至1月4日午夜，西安這波疫情累計報告本土確診病例1793例。其中，1日新增122例，2日新增90例，3日新增95例，4日新增35例。

西安市疾控中心副主任陳志軍4日在疫情防控新聞發布會表示，「社會面清零」就是之後發現的所有新確診病例，都已經在隔離的密切接觸者或是次密切接觸者當中，在社區已經不存在疫情傳播。

他說，「社會面清零」意味著社區內沒有傳染源了，也就是為下一步復工復產恢復正常生活奠定良好的基礎，「這樣我們就能走出家門了」。

疫情 居家隔離 COVID-19

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