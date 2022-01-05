西安累計1793例本土確診 官方：社會面已基本實現清零

近期本土新冠疫情嚴峻的大陸陝西省西安市，5日下午市政府召開記者會表示，從近3輪核酸篩查的情況來看，病例總量呈下降趨勢，都是在隔離管控人員和封控、管控區域發現的，認為「社會面基本實現清零，疫情蔓延勢頭得到有效遏制。」

在此之前，陝西省衛健委5日通報，1月4日0-24時，陝西省新增報告本土確診病例35例（均在西安市），其中隔離管控發現30例、封控區篩查發現1例、管控區篩查發現4例；治愈出院20例。新增確診病例數較先前連日破百，出現明顯下降。

據統計，大陸此輪疫情自12月9日以來，陝西省累計報告本土確診病例1,820例（西安市1,793例、咸陽市13例、延安市13例、渭南市1例），其中出院39例、尚在醫院治療1,781例。

西安市政府在5日下午召開的記者會指出，從1月4日9時起，西安又在全市範圍內展開新一輪核酸篩查，篩查共發現5例，其中2例在封控區、3例在管控區（均為居家隔離人員），另有集中隔離點發現20名陽性病例。

西安市政府認為，從近3輪核酸篩查的情況來看，病例總量呈下降趨勢，都是在隔離管控人員和封控、管控區域發現的，社會面基本實現清零，疫情蔓延勢頭得到有效遏制。

不過，西安市在疫情封城期間，民眾買菜難、就醫難等問題仍受關注，黨媒人民日報也發文評論，確保市民吃得上菜、考得上試、看得了病，並根據疫情形勢及時調整工作方案，是解決群眾急難愁盼問題的必然選擇。

另由於先前西安健康碼大當機，據西安市委公告，西安市大數據資源管理局黨組書記、局長劉軍同志因履職不力，已停職檢查。

除此之外，4日西安一名網友發文稱，有孕婦1日晚間因核酸問題，無法進入西安高新醫院，在門口等待期間大出血，8個月的嬰兒流產；對此，西安高新醫院總經理回應表示，孕婦正在進行手術後恢復，該院院長和陝西婦聯指出，正在了解調查此事。