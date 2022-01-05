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香港9名確診者密切接觸者搭「海洋光譜號」 郵輪緊急停航

聯合報 / 記者陳政錄／即時報導
停在香港啟德郵輪碼頭的海洋光譜號。（取自央視新聞）
停在香港啟德郵輪碼頭的海洋光譜號。（取自央視新聞）

因有9名確診者的密切接觸者登上郵輪「海洋光譜號」遊玩，香港衛生防護中心5日凌晨緊急發布通知，要求郵輪提早回程，並對9人先在船上進行隔離。

據香港衛生防護中心表示，近日，香港一名28歲空姐及其女性家屬先後確診新冠肺炎；同時，還有一名43歲女姓外傭初步確診，可能涉及Omicron變異株，經疫調排查，她的雇主也是確診空姐女家屬的密切接觸者。

由於這名外傭的雇主還與另外8名密切接觸者，在2日登上了「海洋光譜號」遊玩，香港衛生防護中心緊急要求郵輪提早返航，並要求船舶公司先將9名密切接觸者在船上隔離。

雖目前9名密切接觸者在船上進行核酸檢測後，初步發現均為陰性，但為求慎重起見，香港衛生防護中心要求，船上相關人員均須在指定日期接受新冠檢測，9名密切接觸者會被送到香港竹篙灣檢疫中心進行檢疫。

船公司指出，「海洋光譜號」已暫時停運，原定於6日出發的航線已被取消，並會向旅客安排全額退款。目前，「海洋光譜號」已停泊在香港啟德郵輪碼頭，船上有約2,500名乘客和1,200多名員工，共計約3,700人。

海洋光譜號是一艘量子級遊輪，最大載客量為5,622人，按總噸位計算，量子級遊輪是全球第三大級別遊輪。在2019年抵達上海後，海洋光譜號一直以上海為母港，在東亞各港口之間運行。

另，據香港衛生防護中心4日通報，截至1月4日零時，香港新增13例確診和26宗無症狀感染病例。此外，當日發現一名42歲男子初步確診，屬源頭不明的本地病例。

香港 郵輪

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