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核酸檢測問題不准入醫院 西安孕婦寒風中苦等2小時流產

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
西安一懷孕婦女本月1日因核酸問題而無法入院，一直等到晚上10點多，等待期間大出血致八個月大的嬰兒流產。（取自網易視頻）
西安一懷孕婦女本月1日因核酸問題而無法入院，一直等到晚上10點多，等待期間大出血致八個月大的嬰兒流產。（取自網易視頻）

陝西西安自上月下旬起因疫情按下暫停鍵。有孕婦家屬發文稱，懷孕8月的姨媽1日晚間8時許，被警車送往醫院，卻因核酸問題而無法入院，一直等到晚上10點多，等待期間因大出血致嬰兒流產。陝西婦聯回應指，已關注此事，正在了解調查。

據《沸點視頻》報導，有一名自稱是孕婦家屬4日發文稱，1月1日，自家姨媽肚子疼，打不通醫院急救電話，隨後撥打報警電話，姨媽才被送往醫院。當晚8點多，孕婦到達西安高新醫院。

文中稱，姨媽因核酸檢測結果已超過4小時，無法入院，「耽誤了這麼久，導致大出血」。發文者形容，看到姨媽艱難地用雙手支撐身體坐在椅子上，「血順著椅子和褲子流下來，地上都是血」。醫院見到孕婦大出血才接診，將其送入手術室，結果腹中8個月大的因治療不及時而流產。

此事引起輿論關注，網民稱，「這個媽媽吃了多少苦懷了八個月就這麼在寒風裡等著，最後孩子沒了，還是在醫院門口，想想就要窒息了」，亦有中國大陸網友痛批醫生和西安領導瀆職。

陝西婦聯5日對此回應稱，「已上報領導，權益部應正在了解調查」。

另據報導，西安高新醫院產科已被西安市確定為孕產婦風險人員省級定點醫院。報導指稱，經過幾天「精密部署」，該院已具備接診風險孕產婦的條件，目前封控區、管控區的孕產婦如有就診或分娩需求，可提前與門診及住院部聯繫。醫院提醒，所有孕產婦門診就診須提供48小時內核酸陰性結果；住院須提供24小時內核酸陰性結果。

孕婦 疫情

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