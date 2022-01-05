北京冬奧倒計時一個月 人員開啟閉環管理

1月4日，北京2022年冬奧會開幕進入倒計時1個月。當日，北京冬奧會的抵離工作進入小閉環管理階段，首都機場正式開始按照賽時標準保障涉奧人員進出北京。

當前，中國選手已經在北京冬奧會7個大項、15個分項、95個小項上入圍。 賽事準備就緒，相關籌辦工作已進入最後衝刺階段，北京、延慶、張家口三個賽區12個競賽場館全部完工並全面具備辦賽條件，3個冬奧村等非競賽場館已交付使用。

北京首都機場是境外涉奧人員進出北京冬奧會三大賽區的唯一通道。從1月4日開始，北京冬奧會的抵離工作進入閉環管理階段，首都機場也正式開始按照賽時標準保障涉奧人員進出北京，包括海關、邊檢等聯檢單位，以及航空公司、地面代理、機場等駐場單位，各相關保障單位已經按照賽時保障要求投入運行。首批進入閉環管理的16名志願者在這一天正式上崗，他們將在首都機場為境外涉奧人員提供身分註冊服務。

涉奧人員在飛機落地後直至離開機場的所有流程，都將在首都機場T3D航站樓完成，流程涵蓋填報健康申明、無接觸測溫、核酸樣本採集、辦理邊檢入境手續、手提行李申報查驗、冬奧證件開啟等。涉奧人員攜帶較大行李，如雪車、雪橇這些體育器材可在機場交給物流團隊，直接運往場館和打蠟房。

針對疫情防控，張家口要求，1月4日至3月30日，來返張家口人員需攜帶48小時內核酸檢測陰性證明，出示「健康碼、行程卡」綠碼。同時，張家口崇禮雪場暫停對外開放，太子城高鐵站暫停旅客上下車服務，來返崇禮人員還需提前一天報備。

張家口新聞中心亦將閉環管理。北京冬奧張家口山地新聞中心在賽時將為1,000名左右中外記者提供24小時不間斷的媒體服務。新聞中心主任費依冰表示，新聞中心於1月4日至22日期間啟動試運營，運行時間為上午7時到晚間10時，1月24日後將正式開啟全天24小時不間斷的媒體服務。

按照2022年北京冬奧會和冬殘奧委會的防疫要求，張家口的新聞中心將和北京的新聞中心一樣實行閉環管理，記者將乘坐指定的大巴車流動。