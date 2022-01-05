中國大陸新增41例本土新冠確診 河南疫情也拉警報

據中國大陸國家衛健委通報，1月4日，中國大陸報告新增新冠肺炎確診病例91例。其中境外輸入病例50例，本土病例41例。當天本土病例分別為：陜西35例，均在西安；河南4例，其中許昌2例、鄭州1例、周口1例；浙江2例，均在寧波。

據西安晚報報導，中國疾病預防控制中心流行病學前首席科學家曾光表示，西安疫情是中國大陸繼前年武漢封城後最嚴重的一回。

他指出，西安面臨的是Delta病毒，這個病毒本身就比過去在武漢那個原始株病毒傳播速度快得多，使得西安疫情傳播鏈呈多點爆發且隱秘。

曾光還說，「今天在西安發生的事情，可以說以後在我國其他城市還會發生」。

除西安外，目前河南的疫情也受到關注。鄭州5日一早就宣布，鑒於目前國內外疫情防控形勢的複雜性、嚴峻性，為徹底排查潛在人群感染者，鄭州5日起將展開核酸普篩，對不參加本次全員核酸檢測的居民，健康碼一律標記為「黃碼」，本人還必須承擔相應法律責任。

河南許昌則在4日晚間通告，要求當地民眾「非必要不離市」。與此同時，許昌所有餐飲場所禁止內用，各校外培訓機構（含學科類、藝體類等）及面向中小學生的各類集中學習場所立即暫停線下教學培訓活動。棋牌室、劇院、網吧、歌廳、酒吧、博物館、圖書館、健身場所等室內公共場所暫時關閉。

截至4日24時，中國大陸現有確診病例3,291例，其中重症病例31例，尚在醫學觀察的密切接觸者4萬2,454人。