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浙江檢出越南火龍果、泰國龍眼新冠病毒核酸陽性 可能「物傳人」

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
為防控疫情，浙江上個月16日在高鐵杭州東站設置兩個核酸檢測採樣點，供旅客現場採樣檢測，最快2小時就有結果。香港中通社
為防控疫情，浙江上個月16日在高鐵杭州東站設置兩個核酸檢測採樣點，供旅客現場採樣檢測，最快2小時就有結果。香港中通社

浙江近期也出現本土新冠疫情，包括台州、金華、杭州、紹興、衢州等地，則先後檢出來自越南的核酸陽性火龍果，浙江麗水3日也發現泰國進口龍眼有2份樣品初篩結果呈弱陽性。當地防疫部門不排除浙江這波疫情出現「物傳人」的可能。

浙江寧波3日晚間通報，1月1日以來寧波北侖區累計報告新冠肺炎本土確診病例23例。經疾控部門對首發病例標本進行基因測序，發現其感染的為Delta變異株，而且與近期越南主要流行毒株的基因組序列同源性較高。

上海《第一財經》指出，目前該病毒來源尚不明確。但專家分析研判，不排除「物傳人」的可能性。

報導稱，中國大陸多年來保持越南水果第一大出口市場的地位。去年前四個月，越南出口水果總額為13.5億美元，其中64.7%的水果就出口到中國。此外，中國大陸還是越南海產品和腰果的第三大出口市場。

在傳出多起越南火龍果核酸陽性的消息後，近日中國大陸市面上的進口火龍果已出現降價銷售或下架情況。

中國大陸媒體引述專家看法指出，當前不少國家疫情較為嚴重，若有確診者（或無症狀感染者）在作業過程中汙染了水果及外包裝，病毒會浮在其上面。

由於新冠病毒比較喜歡低溫環境，越是溫度低的情況，存活時間越長。進入冬季後，病毒因此傳至中國大陸境內的風險將增加，中國大陸民眾在接觸到被新冠病毒汙染的水果或外包裝後，如果又去觸摸口、眼、鼻就可能被感染。

為此，浙江全省早前已將進口水果納入「浙食鏈」管理，實行數字化追溯。浙江省市場監管局副局長盧永福表示，隨著天氣轉冷，中國大陸本地時令水果下市，進口水果將迎來消費旺季，因此必須將進口水果納入「浙食鏈」管理。

中國大陸媒體也提醒民眾，挑選進口水果時應佩戴口罩，同時戴上一次性手套，盡量避免徒手接觸水果表面。此外，進口水果買回家後應先用酒精或消毒濕紙巾消毒外包裝，再根據水果特點選擇清洗方式。清洗完畢對用過的器具也要進行消毒處理，並清潔雙手。

越南 疫情 火龍果

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