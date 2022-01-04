兩年後的方方日記 獨立記者江雪紀錄西安封城十日

陝西西安因疫情持續封城，今日是封城的第13天。大陸獨立記者江雪記錄西安「封城十日」，在網上被廣泛轉發，被視為西安版的方方日記。

江雪與作家出身、寫下武漢封城的方方不同，他是新聞界出身。曾任華商報首席記者、評論部主任，財新傳媒調查記者，現為獨立媒體人。

江雪說，去年12月22日，西安封城令宣布當天，在家裡編輯稿子的他已經隱約感覺到疫情會變得更嚴重，當天晚上大搶購雖然還沒開始，但他發現人們的購物車已塞得滿滿。

他在文中抨擊「買菜難」，直言是人為災難。他說，在西安，不存在物資匱乏，只是物資難以送到最需要它們的人手裡。看到很多自媒體文章，有一篇一語中的：「我們有天貓、京東等那麼強大的物流系統，政府為什麼不用？非要自認為聰明地自己去送菜上門？」

江雪表示，1300萬人的大城市，靠基層工作人員、志工短期內送菜上門，「可能嗎」？若所有的人都不能出門，外面物資再豐富，宣傳再好，「其實也和普通人沒了關係」。

江雪寫道，遇到封城這種極端情況，社區鄰里自救非常重要，類似獨居老人、孩子等人群的特殊需要，有人沒吃沒喝等，一些燃眉之急，鄰里互助完全可解決。在一些重大危機發生的時候，社區內的自助自救都是不可缺少的。但目前的情況是，社區不做這些事，人和人相處如在孤島。原本公益機構可以做很多事，在社區耕耘建設。但這一點，往往又被政府忌諱。

江雪表示，天天看著朋友圈，微信群，內心被各種資訊轟炸。隨著管控升級，每天都有壞消息傳來，包含高危孕婦無法去醫院待產，腎移植後急需用藥的病人無處買藥，農民工在關門的建築工地上無法吃飯，考研學生滯留街頭挨餓，因防疫管控而引發的各種次生災害頻頻發生，再下去，並非沒有爆發人道主義災難的可能。

她在文末表示，一名曾經熟悉的朋友留言，為陝西官方喊出的「社會面清零」叫好，並留下「西安只能勝利，別無選擇，沒有退路」的話。她在無奈中回應，「西安只能勝利這是正確的大話，套話，也是空話」。

江雪說，類似的「我們要不惜一切代價」可能要想一想，「我們」是這句話裡的「我們」，還是必須被付出的「代價」？