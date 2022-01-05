新疆鐵路 去年運量破1.8億噸

中國大陸鐵路烏魯木齊局集團有限公司3日表示，新疆鐵路2021年全年累計貨發量達1.856億噸，同比增長6.2%，為暢通大陸國內國際雙循環奠定基礎。

中通社報導，去年以來，新疆鐵路部門調整運輸結構，加快推進「公轉鐵」運輸，全力保障煤炭、金屬礦石、棉花等大宗物資運輸。

新疆鐵路部門落實今冬明春發電供暖用煤運輸保供專項行動，保障煤炭、金屬礦石、棉花等大宗物資運輸，為構建國內國際雙循環新格局作出新貢獻。霍爾果斯鐵路口岸，中歐班列駛向德國杜伊斯堡；烏將鐵路宜化環線，每日新增煤炭裝車2列，為電煤企業加大供力度。

新疆鐵路部門採用項目制運作，將貨源分為煤炭、化工、鋼鐵、農副零散四個板塊，對各板塊、品類、企業進行逐一分類，從原材料到產品的每一個運輸環節，做好煤炭、礦石、工業鹽等增量貨源的物流服務。

新疆鐵路加強了烏將鐵路、紅淖鐵路運輸煤炭以及南北疆運輸棉花、番茄醬等季節性農副產品的生產組織，全力組織棚車、集裝箱等進行搶運，貨運、調度、車務等部門緊密聯繫，利用現有運力及空車資源，做好裝卸車過程組織工作。

新疆鐵路部門自2020年底聯合31家駐疆央企、疆內各大企業與鐵路簽訂戰略合作協議，協議運量1.43億噸，同比增加2000萬噸。