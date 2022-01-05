東莞年用電量 首破千億千瓦時

南方電網廣東東莞供電局表示，2021年東莞全社會用電量首次突破1000億千瓦時，達1001.18億千瓦時，同比增長14.56%。

中新社報導，東莞是世界聞名的製造業城市，以外向型經濟為主，匯聚了眾多製造企業，被稱為「世界工廠」。2021年，受經濟穩中向好驅動和持續高溫天氣影響，東莞用電需求持續旺盛。

位於松山湖的廣東生益科技股份有限公司是一家專業生產製造覆銅板的國家級高新技術企業。今年以來，生益科技的生產能力一直滿負荷運轉，用電量節節攀升，全年用電量已超過1億千瓦時。

東莞供電局表示，生益科技是東莞供電局支撐製造業發展的一個縮影，數據顯示，2021年1-11月東莞製造業用電量596.90億千瓦時，同比增長15.01%。

東莞供電局介紹，用電量首次突破千億千瓦時，也與近年來以電為中心的能源消費體系轉型升級息息相關。據統計，2021年全年，東莞供電局共完成可量化電能替代電量5.26億千瓦時，完成規模以上項目173個。

東莞市景圖玻璃技術有限公司就是受益者。今年以來，景圖公司陸續投運了2台電窑爐，合計新裝變壓器2500千伏安。電窑爐投運之後，該公司立即擴大了產能，2021年全年用電量達990萬千瓦時。

作為經濟發展的晴雨表，電力供應成為東莞經濟前行的重要能源基礎。2021年，東莞變電站總數達212座，當年新增主變容量5637兆伏安，新增110千伏及以上線路284.4千米。