福州馬尾船政文化博物館 新館開館

位於福州市馬尾區的中國船政文化博物館新館3日開館。1866年，船政在馬尾誕生，造艦船、辦教育、育人才、興海軍、試飛機，成為近代中國探索國家自強之道、復興之路的先鋒陣地。

中新社報導，福建船政已被列為福州當地申請世界文化遺產潛力項目。為推進福建船政申遺，福州市馬尾區已投入20多億元人民幣完成船政古街、船政格致園、船政官街等5個區域以及國保福建船政建築等文物的修繕保護。中國船政文化博物館新館館舍，以原馬尾造船股份有限公司綜合倉庫歷時9個月進行改造。

福州經濟技術開發區管委會主任、馬尾區人民政府區長莊永智在開館儀式上致辭，此次開館的新館是船政文化城核心區，馬尾造船廠片區（一期）項目點睛之作。

中國船政文化博物館負責人王芳說，新館位於船政天后宮—總理船政衙門—造船廠片區—閩江這一船政文化主軸線，這條軸線從1866年船政創建之初形成，串聯著船政核心的自然、人文、社會等關係，船博館新館設立於此，既強調這條傳統文化軸線，也寓意著歷史與當代的對話。「對船政文化5A級景區建設和申請世界文化遺產，都打下了堅實的基本展示基礎」。