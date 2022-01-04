香港Omicron感染者增至8人 社區傳播擔憂上升

香港今天新增兩例初步確診感染COVID-19變異病毒株Omicron病例，令Omicron感染人數增至8人。

新增的病例中，1人與望月樓酒家感染群組有關，另一例感染源頭不明，42歲男子居於新界屯門，未曾到過望月樓。

望月樓酒家位於九龍又一城大型商場，上週一名國泰航空公司客機的空服員違反家居檢疫禁令，與父親到望月樓飲茶，把病毒傳播給7人，包括其父親及其他食客。

由於今天初步確診Omicron的男病患此前未到過望月樓，有專家擔心這種變異病毒開始在社區傳播。

另外，行政長官林鄭月娥今早預告，2月24日將會擴大實施俗稱「疫苗氣泡」的防疫措施。

早前有官員預先透露，擴大實施的「疫苗氣泡」將會規定所有人進入餐廳、公共圖書館、博物館和學校等，都要先接種一劑疫苗。