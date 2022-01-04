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西安男子多次請求隔離未果後 一家6口全部確診

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
西安男子多次請求隔離未果後，一家6口全部確診。香港經濟日報
西安男子多次請求隔離未果後，一家6口全部確診。香港經濟日報

西安新冠肺炎疫情持續，目前仍處於「封城」狀態，不過網傳一名本土病例的密切接觸者日前出現「發燒、腹瀉、喉嚨痛」等症狀，多次打電話向有關部門通報並請求隔離未果，最終導致一家6口全部確診感染新冠肺炎，包括年僅1歲及4歲的兒女。

香港經濟日報報導，相關報導疑似被刪除，但唯獨網路上仍流傳文章截圖，受到關注。網上消息指出，西安雁塔區光電園2021年12月20日因出現新冠確診病例而被封樓。

而孫輝（化名）同在光電園內一間公司上班，並於21日起出現發燒、頭痛、眼痛、腹瀉、喉嚨痛等症狀。

孫輝在22日凌晨接獲同事確診的消息，已做好被接走隔離的準備。據了解，他本應被列為B類密切接觸，需立即被帶走隔離，但最終被劃分為C類次密接，僅在家門貼封條，居家隔離。

他表示，一直未有等到相關人員來把他接走，「我單位的另外幾個同事住在西安市高新區，他們22日接到通知，最遲23日就被接走隔離了。」

隨後，孫輝多次致電予雁塔區疫情防控指揮部、110、120、12345、街道辦、社區等單位，請求將自己帶走隔離，但遇到「耍太極」應對，例如長安區防疫指揮部稱他屬雁塔區，將代為轉達情況，惟最終不了了之。

期間，孫輝高燒不退，兩次申請上門核酸檢測均失敗，他先於23日接到防疫人員通知可以進行核酸採樣，但要求他「下樓」接受檢測。孫輝正採取居家隔離，擔心下樓導致病毒擴散，因而拒絕。

至25日，區疫情防控指揮部表示再派人為他檢酸，本應「上門」採樣的防疫人員卻失聯，檢測沒完成。

為保護家人，孫輝也多次請求有關部門把家人接走，但遲遲未有得到回覆。直到24日，疫情防控人員才上門將孫輝的家人全部帶走隔離。當晚，孫輝接到妻子確診的消息，情緒崩潰，認為「自己害了一家人」。

孫輝25日下午，在向社區業主群解釋之後，決定下樓「自救」，許多人打電話幫他求助。

當天下午，他終被接到隔離酒店，隔日發現核酸檢測結果為陽性，並轉送至西安市胸科醫院。28日至30日，孫輝陸續接到消息，他的小舅子、兒子、外母、女兒紛紛確診，至此一家6口全部確診感染新冠病毒。

孫輝表示，目前只有咳嗽症狀，每天都要吃藥治療，「大概再過5天，CT結果就會出來。如果症狀消失得差不多了，就可以做核酸，轉移到康復醫院。之後順利的話，就可以回家了」。

疫情 新冠肺炎 發燒

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