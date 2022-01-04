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貴州工地遭遇土石流 致14死3傷

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
貴州工地遭遇土石流，致14死3傷。澎湃新聞
貴州工地遭遇土石流，致14死3傷。澎湃新聞

1月3日19時許，位於大陸貴州省畢節市金海湖新區歸化街道的畢節市第一人民醫院分院培訓基地項目在建工地，遭遇山體滑坡（土石流），造成施工人員被困。4日14時許，一名在事故現場參與救援處置工作的人士表示，17名被困者已被找到。至此，事故中被困者均已被找到，其中14人死亡，3人受傷。

據澎湃新聞，此前，畢節市官方發布消息稱，經核實，此次山體滑坡量約為3.5萬方左右，共有17人被困，截至4日12時，已找到13人，其中10人遇難。稍晚的14時許，上述參與救援的人士說，餘下的4名被困者已被找齊，遺憾的是，都已不幸遇難。

消息稱，事故發生後，貴州省消防救援總隊迅速調集貴陽、六盤水等地消防力量、應急設備參加救援。截至4日12時，已投入各方救援力量1000餘人，經應急、消防、衛健、公安等部門通力協作、通宵作業，現場已清理土方2萬餘方，救出被困人員13人，其中10人無生命體徵，3人受傷，傷者已第一時間送醫院搶救，生命體徵平穩。仍有4人失聯。有關救援和善後工作仍在緊張開展。

另從貴州省消防救援總隊了解到，總隊調派了畢節、貴陽支隊及兩個戰勤保障基地的救援力量，共計出動57車、189人、7犬、2台生命探測儀、16輛挖掘機、2輛吊車及宿營車、飲食保障車、淋浴車、工程機械車、系留無人機等人員和裝備赴現場救援。

事故發生後，應急部也已派員趕赴現場指導救援處置。

土石流

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