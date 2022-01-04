西安何時解封 疾控專家：要實現「社會面清零」

陜西西安全市截至4日實施封閉式管理已經13天，當地疾控中心副主任陳志軍表示，西安市要解除管控措施，首先就得實現「社會面清零」。

人民網報導，陳志軍對「社會面清零」進一步解釋指出，所謂「社會面清零」意思是，之後發現的所有新的確診病例都已經在隔離的密切接觸者或者是密切接觸者的密切接觸者當中，在社區已經不存在社區面的疫情傳播了。而實現「社會面清零」實際就是阻斷當前社區傳播的風險，為中高風險地區盡快降級創造條件，也是為全市下一步解封創造良好的條件。

陳志軍表示，近期西安本土確診病例出現下降與前期採取隔離管控、封控等措施有一定關係，但聚集仍然是當前疫情的最大風險，例如在一些城中村尤其是人口密度比較大的社區，尤其是高層建築，如果管控不嚴的話，那麽在城中村尤其是人口密度比較大的城中村，很難保證人與人之間不接觸。

他說，在高層當中由於有共用的電梯，如果管控不嚴的話，也可能透過共同使用電梯，導致病毒的傳播，因此在這段時間，為了嚴格保證切斷呼吸道傳染病的傳播途徑，還是把存在一定傳播風險的人群轉移到隔離酒店當中。

陳志軍指出，西安市作為一個千萬級人口的城市，這次疫情影響了很多人的正常生活，許多人在不同的職位上跟疾控人共同抗疫，大家都希望這場疫情盡快結束。「社會面清零」也就意味著社區內沒有傳染源了，也就是為下一步復工復產恢復正常生活奠定良好的基礎，這樣就能走出家門了。