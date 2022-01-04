河南昨增本土「5+19」 鄭州部分區域封控「足不出戶」

根據河南衛健委4日消息，過去一日，河南新增確診病例6例，其中本土新增確診5例（鄭州市1例；洛陽市、許昌市各2例，均為無症狀感染者轉確診）；新增本土無症狀感染者19例（鄭州市1例，許昌市18例）。官方並發布，鄭州部分區域封控管理。

據微信公號「鄭州發布」4日發布《鄭州市新冠肺炎疫情防控指揮部辦公室關於對管城回族區、二七區部分區域實行分類管理的通告》指，為切實保障民眾生命安全和身體健康，快速有效阻斷擴散，依據相關法律法規和疫情防控有關規定，經專家組綜合研判，就管城回族區、二七區部分區域實行分類管理工作。

一，對以下區域實行「封控區」管理，包括管城回族區：紫荊山南路街道辦事處奧蘭和園小區、鄭州市管城回族區菁苗幼兒園。二七區：西工房社區、淮河路街道崑崙樂居酒店。封控區內全體人員實行「區域封閉、足不出戶、服務上門」管理措施，按照疫情防控相關規定進行核酸檢測。

二，對以下區域實行「管控區」管理，包括管城回族區：紫荊山南路以東，鐵路沙隆達專用線以西，隴海鐵路線以南，航海路以北區域。二七區：中原路以南，康復前街以北，大學路以東，京廣路以西區域。管控區內全體人員實行「人不出區、嚴禁聚集」管理措施，按照疫情防控相關規定進行核酸檢測和健康監測。管控區人員每戶2天可安排1人在嚴格做好個人防護的前提下，到社區指定地點購買生活物資。

三，對以下區域實行「防範區」管理，包括管城回族區：京廣鐵路線——紫辰路以東，中州大道——石化路以西，隴海鐵路線以南，南三環以北區域。二七區：建設路以南，航海路以北，嵩山路以東，京廣鐵路以西區域。防範區內實行「強化社會面管控，嚴格限制人員聚集」管理措施，按照疫情防控相關規定進行核酸檢測和健康監測。

防範區要求非必要不外出，確需外出的，需憑48小時內核酸檢測陰性證明。嚴格落實密閉公共場所暫停營業。商場、超市、農貿市場等基本生活物資供應場所合理控制購物人員數量。餐飲場所禁止內用。特種車輛、民生保障工作人員保障其通行順暢。

四，封控區、管控區管控和服務要嚴格落實屬地責任、行業監管責任，做好轄區內民眾的生活保障、情感撫慰和心理疏導工作，注重解決殘疾人、獨居老人、外出就醫等人群的特殊需求。

五，封控區、管控區、防範區內居民要自覺落實上述管控措施，積極配合核酸檢測、健康監測等工作，不得擅自外出，避免疫情傳播風險。

六，凡來自中高風險地區車輛，禁止在鄭州城內高速站口下站。