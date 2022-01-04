人肉接力送物資惹議 網友酸：手推車不是發明了幾千年？

陝西西安市因疫情嚴峻封城，民眾無法外出購物，家中物資一度短缺。

近期，微博流傳一段「人肉接力送菜」的影片，只見有超過20名身穿防護服的工作人員，接力傳送大批物資。

然而，片段引起不少網民砲轟，認為人肉接力送菜是「浪費人力物力」、「拍出來讓大家看笑話嗎」。

去年12月31日，微博@西安直播上載一段影片，並發文稱「政府派送的免費菜來了，感謝可愛的逆行者們！」。從影片可見，大量物資堆積在地，穿著防護服的工作人員一個接一個將物資傳開。惟影片引起大批網民不滿，不少人留言直斥「有病吧？」、「旁邊就是車道，為什麼不直卸到大門口呢，不能理解」。

超過20名身穿防護服的工作人員接力傳送大批物資。（圖／翻攝自微博）

對於網民的質疑，微博＠西安直播回應稱，在片中運送物資的都是小區的業主，大家都是自願為其他住戶上門送菜，「沒人想出風頭，也沒有必要作秀。當時的條件確實沒有足夠的購物車來拉物資，可當時大家還是希望能盡快把物資發到每個業主手裡」。

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文章授權轉載自《香港01》