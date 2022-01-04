陸海新通道 重慶2班列開通

陸海新通道運營有限公司表示，陸海新通道重慶至北部灣鐵海聯運班列、陸海新通道重慶至越南跨境鐵路班列1日迎來RCEP生效後首趟開行。

新華社報導，當天，滿載著化工品、摩配、汽配、鋁製品等貨物，共378個標箱的班列分別從團結村、長壽、果園、涪陵、小南埡5站發出，貨物將出口至韓國、新加坡、越南、泰國、印尼等RCEP成員國。據悉，這是RCEP協定生效後陸海新通道從重慶開往RCEP成員國的首批國際貨運班列。

RCEP成員國是重慶重要的經貿夥伴。過去5年，重慶與RCEP成員國進出口貿易規模不斷擴大，從2016年的1270億元增加到2020年的2043億元，年均增長率達12.6%。RCEP生效後，區域內90%以上的貨物貿易將最終實現零關稅，從而降低區域內零關稅商品及原材料購進成本，企業將從新增的降稅中獲得更多收益。

陸海新通道運營有限公司表示，2021年，陸海新通道為RCEP成員國出口貨物約3萬標箱，貨值達50.14億元；RCEP生效後，通過陸海新通道的鐵海聯運班列，至越南、老撾（寮國）的跨境鐵路班列，跨境公路班車等運輸方式，可進一步連接沿線國家的市場、資源、產業，有效降低中國西部地區乃至沿線國家的物流成本。