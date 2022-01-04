元旦假期 鐵路運輸730萬人次

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

大陸元旦小長假3日結束，交通運輸順暢。中國國家鐵路集團有限公司的數據顯示，1月3日，大陸全國鐵路預計發送旅客730萬人次。1月1日和2日，全國鐵路分別發送旅客843.8萬人次和568.3萬人次。

新華社報導，為做好旅客出行服務，各地鐵路部門積極做好旅客服務工作。鐵路南昌局集團公司上饒站在車站進出口通道安裝13台智能閘機，對旅客體溫和行程碼等進行自動檢測，方便旅客安全快速通行。鐵路鄭州局集團公司在各大車站保留並完善人工售票窗口，在自助取票機、進站口等有智能設備的附近，安排工作人員或青年志願者，重點助力老年和「脫網」旅客便捷出行。

民航方面，北京地鐵首都機場線西延線元旦前開通運營，可與地鐵5號線實現換乘，為乘坐軌道交通前往首都機場的旅客提供更多選擇，大大提升首都機場軌道交通的輻射能力。

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