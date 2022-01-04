元旦假期 鐵路運輸730萬人次

1300萬人口的西安市封城已10天了。對大多數人來說，封城意味著日常生活受限，但有些人卻寧願冒著違法和喪命的風險，不顧封城禁令，逃出西安，只因他們「付不起留下的代價」。大陸網路上把逃離西安的三個例子稱為「鐵人三項」，逃離的背後有說不出的無奈和淒涼。

2022-01-04 00:51