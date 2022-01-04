零下20度 哈爾濱冰雪旅遊升溫
元旦假期，哈爾濱室外最低氣溫已達零下20攝氏度左右，遊客不懼寒冷，前往哈爾濱的冰雪大世界、中央大街等旅遊景點體驗冰雪文化。黑龍江各地冰雪旅遊市場這幾日迎來「升溫」。
新華社報導，按照疫情防控「限量、預約、錯峰」等要求，各個景區遊客量穩步提升，消費額增加。在哈爾濱冰雪大世界景區門口，入園遊客有序排隊，掃描健康碼、接受體溫檢測。景區負責人表示，近日冰雪大世界成為冬季旅遊熱門地之一，景區一手抓防疫，一手抓運營，推進門票預約制度，給遊客營造平安、和諧的遊玩環境。
哈爾濱市文化廣電和旅遊局局長蘭峰說，為了打造良好的旅遊市場經營秩序，已統籌各相關部門，對冬季旅遊市場加強聯合督導檢查。
進入冰雪旅遊旺季的還有雪鄉旅遊風景區，今年雪鄉景區的雪更漂亮，欣賞美景、吃林區美食，還可以體驗各種雪上游玩項目。大海林林業局有限公司旅遊經營發展部部長劉忠才說，景區通過雪鄉智慧指揮平台，實時發佈旅遊高峰預警提示，合理分流遊客。
通過策劃冬季旅遊活動，刺激體驗性消費，伊春市激發旅遊市場活力。當地以「冬天是冷的，伊春是熱的」為策劃理念，推出「溫度伊春」五大冬季旅遊產品，包括森林生態小鎮、冰雪溫泉等，深受遊客歡迎。
黑龍江省文化和旅遊廳廳長陳哲說，黑龍江積極搶抓2022年北京冬奧會的有利契機，今年準一系列冰雪活動，將推動冰雪「冷資源」轉化為產業「熱經濟」。
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