寧波北侖3天累計23例確診 舟山港提升防疫等級

中央社 / 台北3日電

寧波北侖COVID-19本土疫情3天累計23例確診者，病例高度集中在當地申洲公司的廠房，目前病毒來源還不明確，專家認為不能排除「物傳人」的可能性。寧波舟山港全面提升防疫等級。

錢江晚報報導，寧波市新冠肺炎疫情防控工作新聞發布會今晚8時30分召開。

根據會上發布，本次疫情是Delta變異株，與近期越南主要流行毒株的基因組序列同源性較高。病例高度集中在北侖區申洲公司製衣三部廠房，活動軌跡較為簡單清晰。病毒來源尚不明確，根據專家分析研判，不排除「物傳人」可能性。

據報導，4日起，北侖區中小學校暫時停止線下教學，線下復課時間另行通告。

北侖是寧波舟山港的核心港區所在地，針對疫情對舟山港的影響，相關負責人在會上表示，港口全面提升防疫等級，一是守住海上輸入防線；二是確保陸上疫情不傳染到港區，在港區實行封閉管理；三是保證集卡運輸硬隔離，對高速和各港區道路實行封閉式定道運行。

1日至3日，舟山港貨櫃日均吞吐量超過9.7萬標準貨櫃，為同期108.5%，全港生產運行平穩。

疫情 新冠肺炎 Delta變異株

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