中老鐵路滿月 客貨兩旺

2021年12月3日，中老（寮國）鐵路正式開通運營。一個月來，這條北起中國昆明、南至老撾萬象（寮國永珍）的國際鐵路，客貨運輸兩旺。中國國家鐵路集團有限公司3日表示，開通運營一個月來，中老鐵路累計發送旅客67萬人次，發送貨物17萬噸，交出「滿月」亮眼成績單。

新華社報導，中老鐵路開通運營後，老撾開啟鐵路運輸新紀元，大陸的普洱、西雙版納也結束了不通鐵路的歷史。中老鐵路列車安全、綠色、高效、便捷，成為沿線民眾出行的首選，旅客發送量強勁增長。

大陸國內段每天開行動車組列車最高達31.5對，平均每30分鐘左右開行一趟，單日發送旅客由開通時的1.9萬人次增至最高3.3萬人次，累計發送旅客62萬人次。

國外段旅客乘坐「瀾滄號」出行的需求十分旺盛，週末和節假日客流火爆，單日發送旅客由開通時的1000人次增至最高2600多人次，累計發送旅客5萬人次，在元旦假期加開萬象至磨丁動車組列車1對，滿足老撾民眾節日出行需求。

中老鐵路在中國和東盟（東協）間構建起一條便捷物流通道，昆明至萬象貨物列車全程最快僅需30小時，運輸時間和成本較公路大幅壓縮。中老鐵路開通以來，累計開行貨物列車380列，發送貨物17萬噸，其中國際貨物列車70列，發送貨物超過5萬噸。貨物品類不斷增加，從開通初期的橡膠、化肥、百貨擴展至電子、光伏、通信、汽車、紡織、蔬菜、鮮花等產品。