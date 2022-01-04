2023世界科幻大會 成都申辦成功

2021年12月下旬，在華盛頓舉辦的第79屆世界科幻大會上，2023年第81屆世界科幻大會的舉辦地正式揭曉：成都。

澎湃新聞報導，成都擊敗了包括法國尼斯、美國孟菲斯、加拿大溫尼伯等城市，成功申辦這項世界級科幻盛事，成為大陸第一座、亞洲第二座成功申辦世界科幻大會成功的城市。

世界科幻大會（World SF Convention），由世界科幻協會主辦，是當今世界最受矚目、歷史最悠久、規模最盛大和影響力最廣泛的科幻文化主題活動。一年一會，全世界的科幻愛好者齊聚一堂，見大師、講故事、聊創作、擺攤子，甚至還會有各式美食酒水縱享。

自1939年首屆大會啟幕以來，這場科幻盛會的足跡遍布幾大洲，2007年曾首次在亞洲的日本橫濱舉辦，卻尚未踏足過華夏大地，科幻創作領域也從未缺少中國的身影，始終在蓬勃發展。

從1953年第11屆世界科幻大會起，每年大會都將揭曉「雨果獎」結果，被譽為「科幻界的諾貝爾獎」。

在2015年的73屆世界科幻大會上，太空人凱爾．林葛籣於距地球350萬公里外的國際太空站，通過視頻連線向全球宣布：中國作家劉慈欣憑藉科幻小說「三體」第一部獲雨果獎最佳長篇小說獎。讓劉慈欣成為雨果獎創立半個多世紀以來首位獲此殊榮的亞洲科幻作家，也是中國科幻走出國門走向世界的重要一步。

報導稱，如果能在中國大陸舉辦世界科幻大會，對於大陸國內產業發展還是對外傳播，都將是一次巨大的機遇，對於大陸科幻迷則是近距離接觸世界科幻文化的大好機會。

目前成都已成立「成都市科幻協會」，成員包括科幻世界、成都傳媒集團、八光分、賽凡科幻空間、海星社等機構，作為成都申辦世界科幻大會的主體機構，為2023年第81屆世界科幻大會做準備。