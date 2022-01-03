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大陸疫情膠著 河南禹州累計發現3例無症狀感染者
大陸西安疫情持續之際，其他地區也出現本土疫情。河南省許昌市人民政府3日通報，截至3日14時，禹州市新增一例無症狀感染者，目前共發現3名無症狀感染者，均已閉環轉運至省定點醫院救，而河南洛陽縣近日也發現8名本土確診。
由於出現本土疫情，河南商報報導，河南省禹州市疫情防控指揮部2日深夜發布消息，要求全市所有村莊（小區）設立哨點、門崗，嚴格落實疫情防控措施，禹州全域所有人員只進不出，中心城區（五辦四鎮）所有人員不進不出。而全市公車、計程車、網約車、客運班線暫停營運。
禹州市全市各類中小學校（包括學前教育機構）立即暫停線下教學活動；各類培訓機構、集中學習場所立即暫停線下培訓活動。
央視報導，禹州市日前發現的2例無症狀感染者主要從事門衛、保潔等工作，近14日內均無外出旅居史。
另一方面，河南洛陽新安縣一確診病例曾於去年12月24日至25日在南陽市南召縣石門鄉嶽溝村參加婚禮並在當地景區住宿，初步調查發現，共218人參加婚禮，婚宴承辦方未按要求報備，當地政府對婚宴聚集活動管控不到位，已被問責。
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