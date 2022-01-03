大陸疫情膠著 河南禹州累計發現3例無症狀感染者

近日中國大陸新冠肺炎（COVID-19）疫情再度爆發，更於23日更無預警下令西安封城，導致許多民眾被困在家。對此便有一位女網友分享，自己住在「隔離點（防疫旅館）」裡，不但三餐不固定，就連生理期需要衛生棉都得不到，負責他的工作人員更無視她的哭喊，讓她不禁崩潰喊「我就要血流成河嗎？」

2022-01-03 16:48