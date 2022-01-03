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港新增一例Omicron初步陽性 當局憂社區傳播

中央社 / 香港3日電

香港今天新增一例COVID-19變異病毒株Omicron初步陽性病例，而此前已有5例Omicron確診案，當局正擔心這種變異病毒在社區爆發。

此初步陽性個案與Omicron在本地一家酒樓群發案有關。

這家名為望月樓的酒家位於九龍又一城商場，傳播源頭是一名客機空服員。這名空服員早前不遵守家居隔離檢疫規定，與父親等人擅自到望月樓用餐，其後確診。

這名空服員其後把病毒傳染給父親及其他食客。

這起群組感染案爆發後，衛生官員一直追尋當天到過望月樓的其他食客，至今已聯絡了近200人，大部分人接受病毒檢測後呈陰性，其中10人將會被送往檢疫中心。

但至今仍有6人未能聯絡上。

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮今天在記者上說，5名確診者和1名初步陽性個案都來自望月樓群組。

除了這些本土傳播病例外，當局近月來已找到數十例Omicron海外移入病例。

當局正擔心Omicron在社區傳播並觸發第5波COVID-19疫情，為此計劃在農曆年前實施更嚴格的防疫措施，包括規定市民接種了一劑疫苗才能進入餐館及其他娛樂場所。

Omicron 空服員 COVID-19

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