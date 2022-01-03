西安本土確診達1663例 官方回應整改「就醫難、吃菜難」
大陸陝西省西安市近日因疫情嚴峻，採「封閉式管理」，卻屢傳居民就醫受阻，物資緊缺或價格上漲亂象，對此，西安市政府3日下午召開記者會坦言，在落實集中隔離任務的具體工作中，確實存在準備工作不夠等問題，對由此產生服務保障不及時、不到位的情況，相關部門正在加緊改進。
西安市雁塔區區長也在發布會上，對於市民反應就醫難、吃菜難等問題，強調人民群眾的生活服務保障工作，是當前重中之重任務，雁塔區已成立物資保障組，按照防疫保供並重，線上線下結合，政府市場協同的原則，做好蔬菜、糧油、藥品等「保供應」工作。
他指稱，下一步，官方將動員和招募更多的符合疫情防控條件的志願者、工人參與到保供工作之中。
另據陝西省衛健委通報，自去年12月9日以來，此輪疫情陝西省累計報告本土確診病例1,690例（西安市1,663例、咸陽市13例、延安市13例、渭南市1例），其中已出院11例、在院1679例。
在此之前，由於西安此輪本土疫情嚴峻，多地陸續升級風險等級、採取封控管理，出現多個亂象，以逃避隔離事件為例，就被網友總結為「徒步越秦嶺，單車歸淳化、寒冬渡渭河」，堪稱疫情下的「災難版鐵人三項。」
12月16日，陸媒報導，一名西安男子因為交不起人民幣5,000元的隔離費用，花了8天8夜在寒冬中，從西安咸陽國際機場徒步進入秦嶺山區，然後在100公里外的村庄內被發現；12月22日，一名男子得知西安即將封城，從蓮湖區騎行共享單車欲回咸陽市淳化，騎行近百公里後被發現；12月28日，西安一名被稱為「游泳哥」的男子，為避開橋上防疫檢查，涉水渡過渭河想回到老家，結果被困河灘。
除此之外，近日大陸社交平台上有一名暱稱「太陽花花花」的網友，發文稱父親突發心臟病，因位於風險區，耽擱搶救時間過世；另微博帳號「西部決策」揭露，去年12月28日凌晨，一名女子抱著白血病的小孩在路邊求援，所幸交通警察發現協助，耗時6分鐘就送往醫院，該事件還上了微博熱搜，被重點宣傳。
另據新浪網報導，陝西衛視日前在進行政府防疫記者會等直播時，因有多個社區物資配送不及，大量網友在底下留言，狂刷「請安排小區（社區）賣菜」、「冰箱空了」、「要買菜」，到最後直播還關閉留言功能，引發關注。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言