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中國專家：Omicron感染者症狀輕 但核酸難轉陰

中央社 / 台北3日電
中國大陸本土疫情嚴峻。新華社
中國大陸本土疫情嚴峻。新華社

中國發現的首例Omicron變異病毒株感染者至今已經在院治療逾半個月，醫生表示，此患者病情很輕，但核酸仍未轉陰，這很可能是Omicron病例的特徵，代表患者需要長期隔離，心理壓力會更大。

中國目前在廣東省廣州市、天津市和浙江省杭州市都已出現COVID-19（2019冠狀病毒疾病）變異株Omicron的感染病例。去年12月14日，廣州通報當地發現首例Omicron感染者，患者67歲，病患在廣州醫科大學附屬市八醫院隔離治療。

廣州醫科大學附屬市八醫院中醫科主任譚行華接受羊城晚報全媒體專訪時表示，這名患者的病情很輕，主要就是低燒和咳嗽，肺部有些炎症，經過中西醫結合治療，大半個月已經過去，病毒載量也降下來了，但是其核酸仍未轉陰。

他說，由於Omicron的病例數累計越來越多，核酸完全轉陰困難，現在該醫院正不斷增加隔離病房。

譚行華說，在治療過程中，發現Omicron病毒株感染者的症狀輕，經過治療病毒載量下降，CT值在30左右，但是完全清除病毒就比較難，比Delta變異病毒株重型病例還難清除。感染者核酸轉陰可能需要更久的時間，「這意味著患者要長期隔離，這將給患者帶來巨大的心理壓力」。

病毒的CT值越大，病毒載量越小；數值越小，病毒載量越大。據報導，COVID-19的病毒原始毒株CT值在32左右。

譚行華表示，臨床上目前面臨的壓力就是要儘快找到治療方法，以清除Omicron變異株感染者的病毒，讓其核酸儘快轉陰。

報導還指出，Omicron變異株具有較強的傳播力，其傳染性可能是原始毒株的10倍以上或是Delta變異株的2倍。

此外，流行病學調查還發現Omicron變異株感染者的隱匿性較強，不易被發現。譚行華表示，目前在院的Omicron變異株感染者的病毒載量相對偏高，因為基因檢測分離毒株對病毒載量有一定要求，所以篩選出的病人病毒載量都偏高，但是不排除病毒載量低者中也有Omicron變異株感染者。

Omicron 患者 Omicron變異株

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