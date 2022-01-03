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西安疫情再爆 封城10天「沒衛生棉」女求助：怕血流成河
近日中國大陸新冠肺炎（COVID-19）疫情再度爆發，更於23日更無預警下令西安封城，導致許多民眾被困在家。對此便有一位女網友分享，自己住在「隔離點（防疫旅館）」裡，不但三餐不固定，就連生理期需要衛生棉都得不到，負責他的工作人員更無視她的哭喊，讓她不禁崩潰喊「我就要血流成河嗎？」
上月23日大陸政府突然下令將西安封城，造成不少民眾受困在家，出現糧食短缺的問題。對此有微博帳號「鼓樓賢生」在2日就發一段影片分享「真實的隔離生活」。從影片中可見，一名住在「隔離點」的女子正向管理員抱怨早餐遲遲沒有送來，且自己剛好遇到生理期，需要衛生棉也找不到管道，崩潰哭喊「是沒有人管了嗎？」
這名女子不斷抱怨早餐都還沒吃外，房間水也不夠，就連身旁的孩子都餓著。她說明道，自己從一早就開始打電話，但疾控中心、管理單位都沒人接，最後甚至還報警求救，但員警表示幫不了她，讓她跟旅館單位反映。
然而，女子便希望隔離區的工作人員可以幫她買衛生棉，但穿著防護衣的男子只顧滑手機，更敷衍表示「我們也出不去啊」，讓女子崩潰哭吼「所以呢？我就要血流成河嗎？」、實在不行你讓我自己出去！我流著出去，我自己去買也行！」最後，該工作人員只表示會送衛生紙給她，要她先墊著用。
此影片一曝光，便引起許多民眾紛紛心疼留言道，「聽的人難受，沒到這種無奈絕境，誰願意哭著去說衛生巾或者滲出來的這類話，一個年輕的母親，誰願意拉下臉來這麼狼狽的拍下這個，挺心疼的」、「西安這次疫情真的做的離譜，想不明白這麼一個發達城市，在面對已經兩年多的疫情再來的時候，能應對成這樣」、「西安的領導班子是真TM垃圾」。
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