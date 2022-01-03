中國專家：西安疫情有積極變化 防控措施將調整

中國陝西省西安市疫情持續，不過，中國疾控中心副研究員張燦有表示，西安疫情已經有積極的變化，防控措施可以優先考慮從周邊沒有確診病例的區縣先調整。

西安昨天新增92例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）本土確診，是自去年12月26日以來首次降至百例以下。

據觀察者網報導，中國疾控中心副研究員張燦有日前就西安這輪疫情相關問題回應媒體說，前期的多輪核酸檢測，發現病例分佈在多個區縣，進行封閉式管理能夠降低社會的流動，減低傳播風險。

他說，至於現階段的防控重點，是要在患者比較集中的區域相應提高篩查次數，並要做好居家隔離，保證他們足不出戶。對於陽性感染者比較集中、風險比較高的區域， 建議轉為集中隔離觀察。

張燦有表示，經過多輪核酸篩查，「已經看到一些積極的變化」，會結合疫情的發展、核酸檢測結果、相關區域的自然環境以及防控措施的落實等情況，綜合評估並適時調整防控措施。

他說，在西安周邊的一些區縣，比如高陵區、藍田區，這兩個縣區從始至終沒有確診病例，可以優先考慮從這些區縣做一些調整。

陝西省委書記劉國中日前也說，西安市已進入總攻階段，盡快實現清零目標，並要保障群眾基本生活，「要打通生活物質保障『最後一百米』」，令物資流通。