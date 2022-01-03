陝西疫情稍緩 陝西書記：發起總攻、盡快清零

新冠疫情嚴峻的陝西省昨天新增本土病例92例，終於降到百例以下，陝西省委書記劉國中強調，「當前進入總攻階段」，要求黨員幹部講政治、顧大局，早日實現決戰決勝，並要求雁塔區等重點區域汲取教訓，盡快扭轉被動局面。

據中國大陸國家衛健委網站消息，中國大陸昨天新增病例161例，其中境外輸入病例60例，本土病例101例。疫情尚未受控的陝西省有92例本土病例，其中省會西安市90例，咸陽市、延安市各一例。

據西安網報導，劉國中昨在西安市疫情防控指揮部調度城中村疫情防控工作時強調，當前已進入總攻階段，要樹牢百分之百防控到位、隔離到位的意識，把城中村疫情防控作為重中之重抓實抓好，盡快實現社會面清零目標。

劉國中說，城中村疫情傳播風險大，是疫情防控總攻的重點難點所在。要加快加密核酸檢測，提高檢測效率，加快推進風險人員隔離管控，抓好隔離場所儲備。

他也強調要及時掌握民眾需求，保障民眾基本生活，打通生活物資保障「最後一百米」，同時做到防疫情傳播和保物資暢通。

由於防控失當，百姓怨聲載道，菜肉生活物資跟不上，新華社昨晚報導，經陝西省委同意，免去西安市雁塔區委書記王斌、區委副書記兼區政府黨組書記崔詩越的職務，由西安副市長楊建強兼任雁塔區委書記。這是西安本輪疫情暴發以來首次有地方官員被罷免。報導稱，此次任免是為「進一步加強雁塔區疫情防控工作力量」。

劉國中昨天也要求，雁塔區、高新區等重點區域要汲取教訓，細之又細、實之又實，盡快扭轉被動局面。

他還說，要把城中村攻堅和疫情防控總攻作為對幹部政治品質、宗旨意識、能力作風的現實考驗，「一把手」要扛起責任，親自上手，抓具體抓落地。