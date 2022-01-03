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中疾控專家：西安疫情出現積極變化 防控措施將調整

聯合報 / 記者羅印冲/即時報導
中疾控專家稱，西安疫情出現積極變化，防控措施將調整。澎湃新聞
中疾控專家稱，西安疫情出現積極變化，防控措施將調整。澎湃新聞

大陸陝西省西安疫情受各界關注，就西安防控情況，中國疾控中心副研究員張燦有表示，已看到一些積極變化，將結合疫情的發展、核酸檢測的結果、相關區域的自然環境及防控措施的落實情況等，綜合評估，以適時對防控措施做出一些調整。

據觀察者網，針對西安本輪疫情採取封閉式管理的作用，張燦有表示，前期的多輪核酸檢測發現，病例分布在多個區縣，提示有多點的社區傳播。進行封閉式管理能夠降低社會面的流動，再加上採用多輪的核酸檢測能夠實現病例的早發現，進一步降低社會面的風險。由於新冠的潛伏期是1到14天，從發生暴露、從感染到發病有一個過程。

現階段社區防控的重點是什麼？張燦有指，隨著封閉式管理的時間延長，社區面臨著越來越多保供的壓力，這就需要西安市統籌各方資源和人力，全力做好居民生活物資供應，還有就醫需求保障，能夠使居民在家裡安心待得住。從核酸檢測的角度講，要全力做好重點區域也就是患者相對比較集中區域的核酸篩查，可相應提高篩查頻次。更重要的是，要嚴格落實社區層面的各項防控措施，使社區層面的風險進一步降低。

目前西安部分區域採取居家隔離管控措施的人員應注意什麼？張燦有說，西安將次密接進行居家隔離是基於實際情況作出的決定。對於居家隔離人員，需要由醫務人員進行專業的指導，比如居家怎麼做好個人防護，怎麼進行居室的通風，怎麼處理日常生活垃圾，這些都需要專業人士進行指導。同時還要保證他們做到足不出戶，減少與其他人員交叉感染。對於陽性感染者比較集中、風險比較高的區域，建議進行轉運，做集中的隔離觀察。

至於西安採取的管控措施下一步是否會有所調整？他表示，經過多輪核酸篩查，已看到一些積極變化，將結合疫情的發展、核酸檢測的結果、相關區域的自然環境，以及防控措施的落實情況等，綜合評估，以適時對防控措施做出一些調整。在西安市周邊的一些區縣，比如高陵區、藍田縣，這兩個縣區從始至終沒有確診病例，可優先考慮先從這些周邊沒有確診病例的區縣做一些調整。當然也要考慮其他的一些因素，比如從郊區縣到核心區縣，從沒有病例的小區到有病例的小區，逐步來調整防控措施。

疫情 居家隔離 患者

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