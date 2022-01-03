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西安新增90例本土確診 寧波爆新一輪疫情

聯合報 / 記者陳政錄／即時報導
大陸本土疫情嚴峻，一波未平一波又起。新華社
大陸本土疫情嚴峻，一波未平一波又起。新華社

中國大陸本土疫情一波未平一波又起。據大陸衛健委3日通報，1月2日新增確診病例161例，其中境外輸入病例60例，本土病例101例。其中，西安市新增本土確診數降到百例以下，但仍高達90例，另寧波日增9例，官方正防堵該地成為新一輪疫情爆發點。

大陸國家衛健委通報，2日新增的101例本土新冠肺炎確診者中，陝西92例，其中西安市90例、咸陽市1例、延安市1例；浙江9例，均在寧波市。

無症狀感染者方面，2日大陸新增無症狀感染者35例，其中境外輸入31例，本土4例（河南3例，其中許昌市2例、洛陽市1例；上海1例，在楊浦區）；目前，大陸現有確診病例3,127例（其中重症病例22例）。

值得注意的是，雖然陝西省終結自去年12月25日以來，連續8天新增確診數破百的情況，但仍日增92例，其中西安市達90例。為防堵疫情，西安市疫情防控指揮部辦公室3日發布通告，將再次啟動重點區域核酸篩查工作，雁塔區、高新區全域於9時啟動，其他重點區域和自去年12月26日以來，曾出現過病例的社區，分別於13時起啟動。

浙江省方面，在去年底寧波市鎮海區、紹興市上虞區疫情暫歇後，1日新增本土確診病例7例，全來自寧波市北崙區，2日又新增9例，累計2天來報告16例，多來自一家從事紡織品加工出口的寧波申洲國際集團員工，恐成為新一輪疫情爆發點。

據浙江省2日召開記者會表示，此次浙江省寧波北崙發生的疫情除首發病例為因其他疾病擬住院發現外，其餘病例均為在封控區內主動篩查發現，目前溯源工作正在持續進行中。

寧波疫情防控記者會上指，經基因定序，此輪疫情病毒為Delta的AY.57病株進化分支，與先前鎮海區、上虞區疫情的進化分支不一致，排除來自上述地區的嫌疑，但與近期越南發現的病例基因相似。

疫情 記者會

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