北京大興機場 年旅客吞吐量 突破2500萬人次

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

北京大興國際機場1月1日披露，截至2021年12月31日，大興機場年旅客吞吐量突破2500萬人次，全年保障航班約21萬架次，完成全面轉場、航班換季、疫情防控和復工復產等各項工作目標，生產運行平穩有序。

新華社報導，2021年，北京大興機場單日最高航班量達907架次，單日最高旅客量突破14萬人次，全年累計運營大陸國內航線200條、聯通大陸各地157個航點。

今年以來，北京大興機場以滿足人民群眾對美好航空出行的需求出發，推出老年人服務關愛版App、愛心休息區、指廊管家精準適老化服務、安檢後快遞服務等多樣服務產品，提升旅客出行的滿意度和獲得感。

大興機場還於2021年12月推出旅客新冠病毒核酸檢測服務，讓旅客就近就快進行核酸檢測。

2021年12月30日，大興機場第三座城市航站樓涿州城市航站樓正式啟用，除了目前運營的草橋城市航站樓、固安城市航站樓，未來還將在麗澤、通州、廊坊、雄安建設城市航站樓。2021年12月31日，北京地鐵19號線投入運營，40多分鐘即可從北三環到達大興機場，19號線開通首日草橋城市航站樓單日辦理值機旅客數量增長20%。

大興機場 北京

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