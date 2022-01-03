全球第3台 華龍1號併網發電

中核集團福建福清核電有限公司2日稱，1月1日22時35分38秒，中國大陸自主三代核電「華龍一號」福清核電6號機組首次併網成功，開始向電網送出第一度電，成為全球第三台、中國大陸第二台「華龍一號」併網發電機組。

中新社報導，該機組各項技術指標均符合設計要求，狀態良好，為後續正式投入商業運行奠定堅實基礎。 目前，「華龍一號」全球首堆福清核電5號機組、海外首堆巴基斯坦卡拉奇2號機組2021年已投入商運。

中核集團福建福清核電有限公司相關負責人表示，在後續工作中將攜手「華龍一號」調試團隊以實際行動抓落實，安全有序開展機組後續功率平台各項調試試驗，在確保安全質量的前提下，穩步有序推進「華龍一號」示範工程早日全面建成。

該負責人說，每台「華龍一號」機組裝機容量116.1萬千瓦，年發電能力近100億度，能够滿足中等發達國家100萬人口的年度生產和生活用電需求，相當於每年減少標準煤消耗312萬噸、二氧化碳排放816萬噸，相當於植樹造林7000多萬棵，對助力實現碳達峰、碳中和具重要意義。