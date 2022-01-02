西安疫情略有緩解 買菜依然有點難

(德國之聲中文網) 西安是本輪中國本土疫情的中心，從12月23日就開始執行"封城"式防疫管控措施。這也是2020年春天第一波疫情結束之後，中國首次有城市出現單日新增200例確診病例。目前，中國各地疾控部門對新冠疫情采取堅決的"動態清零"策略，嚴格限制跨國旅行，並且對出現本土傳播病例的地區執行短時、局部的封城措施，在大部分情況下都能夠將疫情控制在極低水平。而本輪以西安為中心的疫情，連續十多天的新增病例都突破三位數，對疾控體系構成了巨大壓力。從12月9日至今，西安累計確診病例數已經超過了1500起，以德爾塔變種為主。

不過，目前西安的疫情已經出現了些許緩和的跡象。1月1日全天，該市的新增本土確診病例數為122人，比前一天的174人有明顯下降。需要指出的是，中國疾控部門的確診病例數只包括有症狀感染者，無症狀感染者則另外統計。根據陝西省衛健委的數據，目前，全省尚有7名無症狀感染者，尚在接受醫學觀察。

中國疾控中心醫師張燦友在接受中國央視采訪時表示，西安在經歷了多輪全員核酸檢測以及封城等管控措施後，現在已經出現了積極轉變的跡象。他表示，之後的防疫措施會有一些調整。

根據中國國家衛健委的數據，1月1日全天，除了陝西省的123例新增本土確診病例，大陸地區的其余省份總共報告了8起本土確診病例以及4名無症狀感染者。現有16例重症病例，比前一天增加一例。中國自2021年1月至今，至少在官方通報中就再也沒有發生過因感染新冠病毒而死亡的本土傳播病例。

國務院聯防聯控機制綜合組陝西工作組醫療救治專家、東南大學附屬中大醫院重症醫學科主任楊毅在接受中國官媒采訪時表示，工作組在陝西和西安一共准備了40多家醫療隊，分布在各個定點醫院；目前3家定點醫院已經啟用，第4家定點醫院也已經准備好。"所有的床位應該是3000多張。那麼根據現在的疫情，我們的醫療資源能夠保證現在病人的充分的救治。"根據陝西省衛健委的數據，目前全省在院接受治療的確診患者總數為1590人，痊愈出院人數為8人。

"買菜難"依然是熱點話題

此外，西安市在封城管控期間，也造成了眾多市民難以采購食品等生活物資之窘境，"西安物資供應不暢"、"西安買菜難"等議題在微博、知乎等社交網站上引起大量關注。尤其是12月27日之後，西安市出台了"除了做核酸檢測，其余時間一律不得離開居住樓"之規定，使一些中國官方媒體也質疑西安當局沒有為封城管控做好足夠的配套保障措施。

西安市政府12月29日承認，確實出現了因物流企業員工因封控無法到崗從而影響生活物資供應之情況。西安市商務局副局長陳建鋒在新聞發布會上表示，將努力解決重點保供企業員工上下班、物流配送車輛通行等問題。此後，不少網民在社交媒體上反映，確實收到了更多的配送物資。不過，"西安買菜難"之議題仍沒有在社交媒體上降溫，甚至還出現了一則被廣為轉發的視頻：一名餓著肚子的小伙出小區買了饅頭，遭到防疫工作人員拳打腳踢；視頻畫面顯示，在一番爭吵後，防疫工作人員開始毆打小伙，袋子裡的饅頭掉落一地。有網民評論："他只是餓了，有什麼錯。"

西安警方在1月1日通報稱，12月31日打人的兩名工作人員已遭到了行政拘留7天、各罰款人民幣200元之處罰。警方稱，這兩人已經向小伙"真誠道歉並取得諒解"。

(法新社、新華社等)

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